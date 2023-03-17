سياسة

غارديان: في تصعيد كبير للدعم العسكري.. بولندا تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29

Two MiG 29 fighter jets take part in the NATO Air Shielding exercise near the air base in Lask, central Poland on October 12, 2022. (Photo by RADOSLAW JOZWIAK / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by RADOSLAW JOZWIAK has been modified in AFP systems in the following manner: [MiG 29] instead of [F16]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by RADOSLAW JOZWIAK/AFP via Getty Images)
مقاتلتان بولنديتان من طراز MiG-29 تشاركان في مناورة للناتو بالقرب من القاعدة الجوية في لاسك بوسط بولندا العام الماضي (غيتي)
17/3/2023

أشار مراسل الغارديان (The Guardian) في نيويورك إلى أن بولندا ستصبح أول دولة تسلم طائرات حربية لأوكرانيا في الأيام القليلة القادمة، مما يمثل خطوة تصاعدية كبيرة في الدعم العسكري لكييف قبل هجوم مضاد متوقع.

وقال المراسل جوليان بورغر إن هذه السابقة، التي تشمل 4 مقاتلات من طراز ميغ 29 (MiG-29) من الحقبة السوفياتية كدفعة أولى، يمكن أن تحث أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الآخرين على توفير طائرات، وهو المطلب الأوكراني منذ فترة طويلة. وألمح إلى أن الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن ذلك في وارسو وقال إن الطائرات الأولى التي تم تسليمها ورثت من ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.

وقال الرئيس البولندي إن طائرات الميغ كانت تقترب من نهاية عمرها العملي بعد 30 عاما، لكنها "لا تزال في حالة جيدة". وأضاف أن المزيد منها تجرى لها الصيانة اللازمة استعداد لتسليمها لأوكرانيا.

ولفت المراسل إلى أن بولندا تمتلك 28 طائرة ميغ-29 وسيتم استبدالها خلال السنوات القادمة بالمقاتلات إف إي-50 (E-50) الكورية الجنوبية وإف-35 (F-35) الأميركية. وأضاف أن بولندا عرضت قبل عام تسليم كل طائراتها الميغ إلى الولايات المتحدة في قاعدتها في رامشتاين بألمانيا، حتى يمكن تمريرها لأوكرانيا، لكن واشنطن رفضت الخطة آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان البولندي جاء بعد يوم من مؤتمر افتراضي لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة تدعم أوكرانيا، لتنسيق الشريحة التالية من شحنات الأسلحة.

وذكرت أن سلوفاكيا وفنلندا وهولندا قالت إنها ستفكر في تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية، في حين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن تزويدها بطائراتهما المقاتلة من طراز إف-16 (F-16) وتايفون، بحجة أنهما تتطلبان الكثير من التدريب والدعم الأرضي والمدارج الطويلة. ومع ذلك عرضت بريطانيا توفير غطاء جوي لأي دولة في أوروبا الشرقية مستعدة لتزويد كييف بطائرات من الحقبة السوفياتية.

المصدر : غارديان