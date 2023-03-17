غارديان: في تصعيد كبير للدعم العسكري.. بولندا تسلم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29

أشار مراسل الغارديان (The Guardian) في نيويورك إلى أن بولندا ستصبح أول دولة تسلم طائرات حربية لأوكرانيا في الأيام القليلة القادمة، مما يمثل خطوة تصاعدية كبيرة في الدعم العسكري لكييف قبل هجوم مضاد متوقع.

وقال المراسل جوليان بورغر إن هذه السابقة، التي تشمل 4 مقاتلات من طراز ميغ 29 (MiG-29) من الحقبة السوفياتية كدفعة أولى، يمكن أن تحث أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الآخرين على توفير طائرات، وهو المطلب الأوكراني منذ فترة طويلة. وألمح إلى أن الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن ذلك في وارسو وقال إن الطائرات الأولى التي تم تسليمها ورثت من ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.

وقال الرئيس البولندي إن طائرات الميغ كانت تقترب من نهاية عمرها العملي بعد 30 عاما، لكنها "لا تزال في حالة جيدة". وأضاف أن المزيد منها تجرى لها الصيانة اللازمة استعداد لتسليمها لأوكرانيا.

ولفت المراسل إلى أن بولندا تمتلك 28 طائرة ميغ-29 وسيتم استبدالها خلال السنوات القادمة بالمقاتلات إف إي-50 (E-50) الكورية الجنوبية وإف-35 (F-35) الأميركية. وأضاف أن بولندا عرضت قبل عام تسليم كل طائراتها الميغ إلى الولايات المتحدة في قاعدتها في رامشتاين بألمانيا، حتى يمكن تمريرها لأوكرانيا، لكن واشنطن رفضت الخطة آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان البولندي جاء بعد يوم من مؤتمر افتراضي لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة تدعم أوكرانيا، لتنسيق الشريحة التالية من شحنات الأسلحة.

وذكرت أن سلوفاكيا وفنلندا وهولندا قالت إنها ستفكر في تزويد أوكرانيا بالطائرات الحربية، في حين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا حتى الآن تزويدها بطائراتهما المقاتلة من طراز إف-16 (F-16) وتايفون، بحجة أنهما تتطلبان الكثير من التدريب والدعم الأرضي والمدارج الطويلة. ومع ذلك عرضت بريطانيا توفير غطاء جوي لأي دولة في أوروبا الشرقية مستعدة لتزويد كييف بطائرات من الحقبة السوفياتية.