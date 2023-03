بعد إسقاط المسيّرة الأميركية في البحر الأسود.. واشنطن تحاول فهم حسابات بوتين

واشنطن ـ فاجأ حادث إسقاط موسكو طائرة مسيرة أميركية، المسؤولين العسكريين الأميركيين ممن كانوا يشاهدونه عبر بث فيديو مباشر من الطائرة إلى مركز عمليات في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، ذلك الحادث الذي من المتوقع أن يكون له تداعيات عدة خلال الفترة المقبلة.

ويشعر مسؤولون أميركيون كبار بالقلق منذ شهور من أن يؤدي هذا النوع من الحوادث أو سوء التواصل في البحر الأسود إلى مشكلة أكبر، وكثيرا ما تقوم المقاتلات الروسية بعمليات اعتراض جوي للطائرات الأميركية وغيرها من طائرات الحلفاء فوق البحر الأسود، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحلق فيها الطائرات الغربية والروسية في المجال الجوي المجاور، من بحر البلطيق إلى قبالة ساحل ألاسكا.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا زعمت فيه أن الطائرة المسيرة كانت تحلق مع "أجهزة إرسال واستقبال مغلقة، منتهكة حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي الذي تم إنشاؤه لغرض إجراء عملية عسكرية خاصة"، وأضاف البيان أن الطائرة تحطمت بسبب "مناورة حادة".

ويعد إسقاط المسيرة الأميركية من قبل الطائرات الروسية، الحادث الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب الباردة. وقال المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة عطّلت برنامج الطائرة المسيرة، وتدرس خيارات جمع حطامها، لكن الروس يمكنهم الوصول إلى ما تبقى من الطائرة بشكل أسرع، إذ لا توجد سفن عسكرية أميركية في البحر الأسود، بينما لدى الروس الكثير منها في المنطقة.

وبينما أحجم البنتاغون عن الإفصاح عن المهمة التي كانت المسيرة تنفذها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود، قال ديفيد دي روش، المسؤول السابق بالبنتاغون والمحاضر بكلية الدفاع الوطني بواشنطن، للجزيرة نت، "إن هذا تطور خطير جدا، ويبدو أن اشتباك الطائرات الروسية مع طائرة أميركية مسيرة فوق المياه الدولية هو محاولة لمنع الولايات المتحدة من جمع المعلومات التي قد تكون مفيدة لأوكرانيا من الناحية العسكرية".

في حين اعتبر ماثيو والين الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأميركي -وهو مركز بحثي يركز على الشؤون العسكرية-، أن "سلوك الطيارين الروس في هذا الحادث غير مهني وخطير ومقلق، لكنه ليس غير عادي. إنه مجرد حادث آخر في سلسلة طويلة من السلوك المتهور للطيارين الروس الذي يسبق حتى وقوع الحرب الحالية في أوكرانيا".

بدوره، أشار المسؤول السابق بالبنتاغون والمحاضر بكلية الدفاع الوطني بواشنطن دي روش في حديثه للجزيرة نت إلى أن هناك 5 نقاط يجب وضعها في الاعتبار عند محاولة فهم ما جرى، على النحو التالي:

في حين اعتبر ماثيو والين أنه "إذا كانت هذه الطائرة مأهولة، فإنها ستزيد من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر بشكل كبير، ويبدو أن العمل العدواني المتعمد من جانب الطيارين الروس قد تم اتخاذه مع العلم أن عواقب إتلاف طائرة مسيرة ينظر إليها على أنها أقل استفزازا".

وأضاف والين أن "الطيارين الروس لم يقوموا فقط بإتلاف دافع طائرة "إم كيو-9″ MQ-9 باستخدام طائراتهم، بل حاولوا أيضا تفريغ الوقود على الطائرة، من غير المعروف ما إذا كانوا يعتقدون أن الوقود سيضر بإلكترونيات الطيران أو الميكانيكية أو أسطح التحكم، أو إذا كانوا يحاولون إشعاله".

وأشار إلى أنه "لا يبدو أن الطيارين الروس لم يحاولوا إسقاط طائرة المسيّرة، بل كانوا يحاولون التضييق عليها وربما اصطدموا بسبب عدم كفاءتهم".

