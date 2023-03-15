تايمز: روسيا ترسل سجينات للقتال في أوكرانيا

ذكرت صحيفة بريطانية أن روسيا ترسل السجينات المدانات إلى ساحات القتال شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يدفع فيه الكرملين إلى الأمام بهجومه المكلف في هذه المنطقة التي مزقتها الحرب.

نقلت ذلك تايمز (The Times) عن مصدر بالجيش الأوكراني، وهو ما أيدته رئيسة مجموعة روسية لحقوق الإنسان.

فقد قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية "شوهد الأسبوع الماضي قطار يقل سجناء متجها إلى منطقة دونيتسك" وأضاف "إحدى العربات كان بها سجينات".

ونقلت الصحيفة عن أولغا رومانوفا رئيسة جمعية حقوق السجناء "روسيا خلف القضبان" أن موسكو كانت قد بدأت في تجنيد السجينات منذ نهاية العام الماضي.

وقالت رومانوفا إن نحو 100 منهن أُخذن من سجون في منطقة كراسنودار جنوب روسيا ونُشرن في أوكرانيا، لكن من غير الواضح بالضبط المكان الذي أُرسلن إليه.

وزعم الجيش الأوكراني الشهر الماضي أن روسيا أخرجت 50 مدانة من سجن سنيجني، وهي مدينة في منطقة دونيتسك تحتلها القوات الروسية، وأرسلتهن إلى روسيا للتدريب العسكري.

وختمت تايمز بما قاله رئيس مجموعة فاغنر يفيغيني بريغوجين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مجموعة من السجينات في نيجني تاجيل، وهي مدينة على مسافة 1100 ميل شرق موسكو، طلبن نشرهن في أوكرانيا كمسعفات أو للعمل في الاتصالات العسكرية.