انتخابات نيجيريا.. هل تصبح نقطة تحوّل في تاريخ البلاد؟

يُنظر إلى الانتخابات العامة في نيجيريا-التي جرت السبت وأعلن رسميا اليوم فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو بالسباق الرئاسي فيها-باعتبارها الأهم منذ استقلال البلاد عام 1960 ومنذ بدء التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية فيها عام 1999.

ورغم أن كثيرين يصفون هذه الانتخابات بـ"مباراة داخل قفص مغلق" أو "مباراة النخب" وليس عامة الجماهير، فإن آخرين يعتبرونها حاسمة ومفصلية؛ حيث سينتخب النيجيريون الرئيس ونائبه ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي يتشكل من 3 ممثلين لكل ولاية من الولايات الـ36.

وبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين 93 مليونا، وهو رقم قياسي، وسيدلون بأصواتهم في 176 ألفا و846 مركز اقتراع.

ما طبيعة النظام الانتخابي في نيجيريا؟

تعتمد نيجيريا نظاما متعدّد الأحزاب، ويتكوّن الجهاز التشريعي فيها من غرفتي النواب بـ360 مقعدا، ومجلس الشيوخ المكوّن من 109 أعضاء.

ويتم انتخاب رئيس الدولة على المستوى الفدرالي، في حين تنتخب الولايات حكاما لها. وتكون مدة البرلمان 4 سنوات، ويتم تنصيب الحكومة الجديدة في مايو/أيار المقبل.

وحسب القواعد المنظمة للانتخابات في نيجيريا، يتم انتخاب الرئيس من جولتين، ولكي يفوز المرشح من الجولة الأولى يجب أن يحقق أكثرية من الأصوات على مستوى البلاد، وأن يحصل على 25% منها في 24 ولاية على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يحقق أي من المرشحين هذه النسبة تُجرى انتخابات إعادة بعد 21 يوما من الجولة الأولى بين المرشح الأعلى أصوتا والذي يليه.

مَن أبرز المتنافسين على الرئاسة؟ وما أهم برامجهم؟

بلغ عدد المرشّحين للرئاسة 18 يمثّلون أحزابا، وخلت القائمة من المرشحين المستقلين بعد فشل محاولات تعديل الدستور ليسمح بالترشح من خارج الأحزاب السياسية. وأبرزهم 3 مرشحين.

بولا تينوبو (70 عاما) مرشّح حزب المؤتمر التقدمي الحاكم الذي أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم فوزه بعد حصوله على 8.8 مليون صوت، عمل حاكما لولاية لاغوس (1999-2007) التي يعدّها المراقبون عنصر حسم في انتخابات 2023. ويلقّب بالعراب وصانع الملوك، ويرفع هذه السنة شعار "حان دوري"، وبالضرورة يدعمه الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، وينتمي إلى عرقية اليوربا. وأكد تينوبو أنه الوحيد القادر على إصلاح نيجيريا، مستشهدا بسجل إنجازاته في لاغوس.

عتيق أبو بكر (76 عاما)، مرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وخاض انتخابات الرئاسة للمرة السادسة، حصل على 6.9 مليون صوت، وهو الوحيد من شمالي نيجيريا من بين المرشحين، ويتركز برنامجه على استعادة وحدة البلاد من خلال العدالة، وبناء حكومة ديمقراطية وفعالة، وإعادة بناء اقتصاد قوي، وتطبيق النظام الفدرالي بشكل حقيقي.

بيتر أوبي (61 عاما) وينحدر من الجنوب الشرقي، وينتمي للإيبو أو "الإقبو"، حصل على 6.1 مليون صوت، وهو أصغر المرشحين، وعمل حاكما لولاية أناميرا (2006-2014)، ويطرح نفسه مرشحا للشباب. انشق سابقا عن الحزب الحاكم، ويركّز في برنامجه على الإصلاحات السياسية والحوكمة ومعالجة انعدام الأمن والفساد، وتعزيز الحراك الاجتماعي والسياسي للمواطنين. وأعلن نيته تفكيك الحزبين الرئيسيين اللذين يحكمان نيجيريا منذ انتهاء الحكم العسكري فيها.





ما ملامح الجولة الأولى للانتخابات؟

تشرف على الانتخابات في نيجيريا المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات، ويترأسها محمود يعقوبو منذ 2015.

وأكدت المفوضية أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى هي الأكبر منذ عقدين، وأن الإقبال كان كبيرا في أوساط الشباب خاصة الذين يشكلون ثلث الناخبين، ويحتاج المرشح إلى 25% من الأصوات في ثلثي الولايات النيجيرية، وعدد أكبر من الأصوات على مستوى البلاد.

وتأخّر التصويت في اليوم الأول بسبب الطوابير الطويلة وانعدام الأمن في بعض المراكز بسبب هجمات بعض المسلحين.

استمرار عملية الفرز لنتائج الانتخابات النيجيرية (رويترز)

لماذا اعتبرت انتخابات 2023 مهمة وحاسمة؟

تُجرى الانتخابات الراهنة في نيجيريا في ظروف انتقالية حرجة؛ فقد خرجت البلاد من دوامة الانقلابات إلى فضاء تداول السلطة السلمي، ولكنها تعاني أوضاعا صعبة للغاية مع أكبر كتلة سكانية في القارة (نحو 216 مليون نسمة) وثالث كتلة سكانية متوقعة على مستوى العالم في 2050. وتعتبر هذه الانتخابات مهمة وحاسمة للأسباب التالية: