مريم السايح- لندن- أثارت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها المذيعة كاي بيرلي بقناة "سكاي نيوز" البريطانية مع رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لندن حسام زملط، جدلا واسعا. خاصة أن لقاءه أعقب حوارا أجرته المذيعة نفسها مع السفيرة الإسرائيلية تيزبي هوتفلي، لم تستخدم فيه الأسئلة ذاتها.

وخلال اللقاء رد زملط على ادعاءات السفيرة الإسرائيلية وقال إنها لم تعرض أعداد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المستوطنين الإسرائيليين، ومن بينهم خيري علقم جدّ منفذ عملية القدس الأخيرة والذي قُتل على يد أحد المستوطنين بدون أن تتم محاكمته.

وتحدّث زملط عن اجتياح مخيم جنين للاجئين قبل أيام وقصف منازله باستخدام القنابل اليدوية والصواريخ وقتل 10 فلسطينيين من بينهم امرأة (61 عاما) قُتلت وهي تصلي في منزلها. بالإضافة إلى قائمة شملت 230 فلسطينيا فقدوا أرواحهم على يد قوات الاحتلال والمستوطنين العام الماضي، بدون أن يخضع القتلة للمحاكمة الجنائية حتى اللحظة.

وأثناء حديثه قاطعته بيرلي متسائلة "صبي عمره 15 عاما يقتل 7 إسرائيليين من ضمنهم زوجان تزوجا حديثا كانا يساعدان الجرحى الذين أطلق عليهم النار خارج كنيس يهودي في ذكرى اليوم العالمي للهولوكوست، هل ستدين هذا؟". فردّ زملط "كل حياة إنسان تُفقد قطعا هي مأساة حقيقية.. لا أحد يعمل على حل غير عنيف أكثر منا".

وأصرت بيرلي "هل تدينه؟"، فأجاب زملط "لا، أنا أدين السبب الذي أدى إلى ذلك وهذا ما يجب علينا فعله". فأعادت السؤال "إذن أنت لا تدين العملية؟" فردّ مرة أخرى "يمكننا الجلوس هنا حتى صباح الغد للتحدث عن الإدانات. يجب علينا وقف دورة العنف وهذا ما علينا فعله وعلينا البحث عن السبب الجذري له".

وعلى صفحتها بموقع التويتر، اختزلت المذيعة البريطانية مقابلة السفير الفلسطيني بردوده الرافضة لإدانة عملية القدس.

Kay: 15yr old boy kills 7 Israelis including a newly married couple helping the injured – do you condemn that?@hzomlot : Every life lost is a tragedy…

Kay: But do you condemn it?

Palestinian Ambassador: No.#KayBurley FC pic.twitter.com/vvI9toNNuK

— Kay Burley (@KayBurley) February 1, 2023