نابلس ـ لليوم التاسع على التوالي يضرب الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مدينة أريحا، ويُخلِّل ذلك اقتحاما لأحيائها ومخيماتها لا سيما مخيم عقبة جبر، والذي عاش أمس السبت اقتحاما طويلا استغرق 4 ساعات، لاعتقال خلية يزعم الاحتلال أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين عند مدخل مستوطنة ألموغ جنوب المدينة.

ولم يكن اقتحام مخيم عقبة جبر عاديا، إذ جاء بعد أسبوع من الحصار لأريحا، واستخدم فيه جيش الاحتلال 5 من أذرعه العسكرية المخابراتية، وأطلق القذائف الصاروخية والرصاص الحي الذي أصاب به 13 فلسطينيا واعتقل آخرين.

وخلال الاقتحام تصدى مقاومون لجنود الاحتلال واشتبكوا معهم لساعات أظهرت عملا مفاجئا بأبعاده زمانا ومكانا وطريقة لم تشهدها المدينة المعروفة بهدوئها النسبي، وبعدها عن الاحتكاك المباشر مع الاحتلال، ما عكس حدثا نوعيا تبنته "كتيبة مخيم عقبة جبر" أو "كتيبة أريحا" كما أطلق عليها، وصارت فيه حديث الساعة.

الظهور المفاجئ

وسبق فعل الكتيبة قولها والإفصاح عنها علنا، بعدما تبنى عناصرها الذين ينحدرون من فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة تصديهم لعشرات الجنود الذين اقتحموا مخيم عقبة جبر، وأكدوا خوضهم اشتباكات مسلحة معهم.

ومن المخيم ذاته تتخذ "كتيبة أريحا" -وفق ما رُشح إعلاميا- مقرا لها، ومنه انطلق عملها، حيث ظهر أفراد منها بهيئتهم العسكرية وبسلاحهم الخفيف وهم يجوبون شوارع المخيم بُعيد انسحاب جيش الاحتلال منه، بينما عمَّ دوي رصاصهم أرجاء المكان.

وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حيث قالت إن "عشرات المسلحين كانوا ينتظرون قوات الجيش في أريحا"، مضيفة "حتى في أهدأ مدينة بالضفة الغربية، فإن المسلحين لهم سيطرة وقت الأحداث الأمنية".

وأكثر من غيرها من فصائل المقاومة برزت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحت اسم "كتيبة مخيم عقبة جبر" خلال التصدي للاقتحام، وسبق ذلك تبنيها ضمنيا في بيان مصور ألقاه أحد أفرادها، لعملية إطلاق النار صوب مطعم المستوطنين الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان أنه أمام انتهاكات الاحتلال فإنهم "في كتائب عز الدين القسام، كتيبة عشاق الشهادة، نعلن بدء الحرب على الاحتلال الصهيوني بكل قوة وبكل الوسائل".

بين الرد والتكتيك

وأمام الواقع الجديد في مدينة أريحا ذات البعد الأمني والجغرافي والسياحي المهم، تنوعت آراء مطلعين وخبراء سياسيين وأمنيين حول هذا الظهور للكتيبة وأمده وفعله على الأرض وامتدادها أسوة بغيرها من كتائب المقاومة بالضفة، لكنهم أجمعوا أنها جاءت ردَّ فعل طبيعي على جرائم الاحتلال.

ويقول الخبير الأمني اللواء واصف عريقات للجزيرة نت إن كتيبة أريحا امتداد لنظيراتها بمختلف مدن الضفة الغربية، وقوامها الشباب الفلسطينيون المسلحون بعزيمتهم وإرادتهم والذين راهن الاحتلال على نسيانهم لقضيتهم، فتبين أنهم أكثر عمقا وتصديا له.

ورغم "تفاوت" الإمكانيات بين نابلس وجنين وأريحا برأي عريقات، فإن "المقاومين من حيث الإرادة والشجاعة ومعركة العقول والقدرة على التخطيط هي واحدة".

وعلَّل عريقات ظهور الكتيبة بمكانها (أريحا) الذي يوصف بأنه ذا ثقل أمني للاحتلال الذي يحاصر المدينة بمستوطناته ومعسكراته، بأن "المحفز الأكبر لمقاومة الاحتلال هو ممارساته وجرائمه، وحيث تستمر هذه تتصاعد المقاومة".

ووصف عريقات أن ما يجري هو نموذج لمقاومة "الجيش المجهول" الذي يرعب إسرائيل، وقال إن قوة هذه الكتيبة ظهرت بأثرها على الأرض رغم ظهورها السريع، وإفشالها لعملية الاحتلال التي شاركت بها وحدات خاصة من الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية.

ويقول عريقات "هذا يدلل على تطور الشباب المقاومين واستفادتهم من الدروس، ومعرفتهم أساليب العدو، فهذه معركة عقول يثبت فيها الفلسطيني بأنه يتفوق على الإسرائيلي من خلال إرادته وشجاعته، واستغلاله نقاط قوته كمقاوم ونقاط ضعف خصمه المحتل".

السرية والحاضنة

وما يطيل عمر كتيبة أريحا وأي مقاومة رغم كل الظروف هو "سريتها" كما يقول عريقات، وعدم ظهورها بأي حال، "وأن يبقى المجهول عنوان هذه المجموعات".

وإضافة للسرية وما أبدته الكتيبة من مقاومة بأول صولاتها رغم حداثتها وظهورها المفاجئ زمانا ومكانا والذي شكَّل "صفعة للاحتلال ولمنظومته الأمنية"، فإن خالد براهمة الناشط السياسي وابن أريحا توقع أن يطول عمرها وتتصاعد مقاومتها كنتيجة طبيعية لاعتداءات الاحتلال وهمجية مستوطنيه.

وعن المكان الذي ظهرت فيه الكتيبة وأهميته الأمنية والجغرافية، يقول براهمة للجزيرة نت إنه رغم الثقل الأمني للسلطة (40% من قوامها الأمني) في أريحا، إلا أن عزيمة وإصرار المقاومين سيشكل حافزا للمحافظة على الكتيبة وتطورها بشكل أكبر، بدون أن يُغفل براهمة دور "الحاضنة الشعبية" التي بدت داعمة للمقاومين وبقوة.

ومخيم "عقبة جبر" هو أحد مخيمين -إضافة لعين السلطان- في أريحا، ويضم نحو 11 ألف نسمة، وواجه كغيره من مناطق الضفة الغربية صلف الاحتلال وعنفه.

تآلف نضالي

وبين هذا وذاك لا يرى بلال الشوبكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل جنوبي الضفة الغربية أن كتيبة أريحا -ومثلها كثير- تنظيم واسع وعميق، وإنما تآلف مجموعة من العناصر المؤيدة للمقاومة، وبالتالي لا يُتعامل معها كتشكيلات متمكنة ولديها هيكلية واضحة.

وكتيبة أريحا -وفقا للشوبكي- تشبه ما جرى بجنين ونابلس مع خبرة أقل، ومن الطبيعي أن تتأثر بالأحداث العامة كحال المدن الفلسطينية، ولكن لا يُنظر لها "كاستثناء" من بين مدن الضفة الغربية التي يتفاوت فيها الهدوء هي الأخرى.

ويقول الشوبكي "هذا لا يعود لتكوين مختلف للفلسطينيين في أريحا بقدر ما يعود إلى ظروف أريحا الجغرافية وظروفها الأمنية المختلفة عن مناطق أخرى تشهد مواجهة أشد".

ويرى الشوبكي أنه من المبكر الحديث عن تطور الكتيبة ومستقبلها، قائلا "نحن لسنا أمام مواجهة شعبية شاملة وعامة تُمَكِّن من احتضان مثل هذه المجموعات في أريحا أو غيرها، وهذه الحاضنة لا تظهر إلا بظل عمل جماهيري واسع، كما حدث بمواجهات أخرى للفلسطينيين مع الإسرائيليين".

وحتى إسرائيليا لا يتحدث الإعلام الإسرائيلي وفق متابعين عن مجموعة منظمة وتشهد تطورا بقدر ما هي خلية أعدت أفرادا حاولوا تنفيذ عملية فدائية.