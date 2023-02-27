ما مصير زيلينسكي بعد انتهاء الحرب؟ خبراء يتوقعون 6 سيناريوهات

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا يحاول الإجابة عن أحد أسئلة الحرب العديدة، حيث يتلمس مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن تضع الحرب أوزارها

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثاني تبرز أسئلة عديدة حول أمد الصراع وتداعياته المختلفة وعلى من ستدور الدائرة في نهاية الحرب التي لا يبدو أن نهايتها وشيكة.

وقد نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا يحاول الإجابة عن أحد أسئلة الحرب العديدة، حيث يتلمس مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويستعرض الخيارات المتاحة له في ضوء تطورات الحرب وما ستسفر عنه.

ويشير تقرير الموقع إلى أن الخبراء يجمعون على أن مستقبل زيلينسكي السياسي مرتبط بمآلات الصراع المحتدم منذ 24 فبراير/شباط من العام الماضي، ويرجحون أن يكون أحد السيناريوهات الستة التالية:

السيناريو الأول: مرشح لرئاسيات عام 2024

أشار التقرير الذي أعده الكاتب الصحفي ماتفي زاجوني إلى أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المفاجئة لأوكرانيا بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الحرب، والاجتماع المغلق الذي جمعه بزيلينسكي ينطويان على تأكيد أن مصير الأخير السياسي مرتبط بالنجاح في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وفق شروطه.

ونقل الموقع عن الباحث السياسي والصحفي الألماني ألكسندر راهر قوله إن مصير زيلينسكي يعتمد كليا على مآلات الحرب بين بلاده وروسيا، وإنه قد يجد نفسه خارج السلطة في حال توقيعه على معاهدة سلام يتخلى بموجبها عن الأراضي في جنوب شرقي أوكرانيا.

ورجح راهر أن يحل محله الرئيس السابق بيترو بوروشينكو أو فيتالي كليتشكو عمدة كييف في الانتخابات المقبلة، وقال إن أوكرانيا قد تصبح دولة تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) وتحت حمايته.

وأشار المقال إلى أن تطورات الحرب تستدعي إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا العام المقبل، ونقل عن خبير روسي توقعه بأن زيلينسكي سيترشح لتلك الانتخابات.

السيناريو الثاني: زيلينسكي ماكرون آخر

نقل المقال عن ألكسندر راهر قوله إن الموارد التي استثمرها الغرب لإبقاء زيلينسكي في السلطة تؤكد أنه لن يسارع إلى تغييره، لافتا إلى أن عواصم غربية عديدة -من بينها بروكسل وبرلين وباريس ووارسو- ستسعى إلى تقديم الدعم اللازم له للاستمرار في الرئاسة، لأن ذلك يضمن تأثير الغرب ومصالحه في أوكرانيا وعمليات إعادة البناء التي ستشهدها لاحقا.

وتوقع راهر أن زيلينسكي قد يصبح أحد أكثر السياسيين نفوذا في أوروبا مثل الرئيس الفرنسي ماكرون إذا تمكن من استعادة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

السيناريو الثالث: رئيس حكومة في المنفى

أما إذا تمكنت روسيا من تحقيق أهدافها العسكرية التي أعلنتها عند انطلاق الحرب فإن المصير الذي ينتظر زيلينسكي سيكون شبيها بمصير زعيم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا المقيم في المنفى بجمهورية ليتوانيا.





السيناريو الرابع: الهجرة إلى إسرائيل

ويقول كاتب التقرير إن وزير الدفاع السابق في جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور ستريلكوف لا يستبعد لجوء زيلينسكي للهجرة إلى كندا أو إسرائيل بعد انتهاء الحرب في حال بقائه على قيد الحياة بغض النظر عن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

السيناريو الخامس: زيلينسكي يمثل أمام القضاء

ينقل تقرير الموقع عن الكولونيل والخبير العسكري ليونيد إيفاشوف رئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية قوله إن الهجرة قد تكون الخيار الأمثل لزيلينسكي الذي قد يمثل أمام القضاء في حال اتهامه بالمسؤولية عن بعض التجاوزات التي ارتكبت في شتى أنحاء أوكرانيا خلال الحرب الروسية، الأمر الذي قد ينهي مسيرته السياسية.

السيناريو السادس: محاكمة أمام القضاء الروسي

وفي ما يتعلق بالسيناريو السادس والأخير، يرى أندريه كليموف نائب رئيس لجنة المجلس الفدرالي الروسي للشؤون الدولية أن زيلينسكي قد يتعرض للمساءلة القضائية، لكن ذلك لن يكون من قبل محكمة الجنايات الدولية، بل من قبل القضاء الروسي.

ويشير إلى أن زيلينسكي تورط -وفق القانون الجنائي الروسي- في العديد من القضايا الجنائية الكبرى التي تترتب عليها أحكام قاسية في حال إدانة صاحبها.