توماس فريدمان: الصين قد تدفع صراع روسيا وأوكرانيا إلى حرب عالمية حقيقية

نقلت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية عن الكاتب توماس فريدمان قوله أمس الأحد إن الصين قد تدفع الصراع الروسي الأوكراني إلى حرب عالمية حقيقية.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) تحدث في مقابلة مع برنامج على قناة "إن بي سي" (NBC) عن العلاقات الصينية الروسية، قائلا إن الصين أولا وقبل كل شيء تود أن تطول الحرب في أوكرانيا، لأنها تبقي أميركا مقيدة وتحرق كل أسلحتها وكل مخزونها العسكري.

تفضلها ضعيفة وليست منهارة

وقال فريدمان إنه يعتقد أن الصين ستفضل روسيا الضعيفة التي تجبر على الاعتماد عليها اقتصاديا، مضيفا أن بكين لا تريد روسيا المنهارة.





وأضاف أنه إذا تمكن الغرب من القضاء على روسيا فستكون الصين قلقة جراء ذلك، وسيكون ذلك مؤشرا سيئا للغاية لتايوان، وسيؤدي إلى حرب عالمية حقيقيه، وستتأثر كل الأسواق العالمية و"نحن في عالم جديد تماما".

وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سبق أن قال إنه حذر نظيره الصيني من "عواقب وخيمة" لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

الصين تحرص على استمرار الحرب

وعندما سئل عن الدليل الذي يجب على الولايات المتحدة أن تثبت به أن الصين تفكر في تقديم مساعدات لروسيا، أجاب بلينكن بأن بكين تحاول أن تسلك كلا الاتجاهين، إنها تقدم نفسها علنا كدولة تسعى جاهدة من أجل السلام في أوكرانيا، ولكنها -كما رأينا خلال الأشهر الماضية- تقوم بتقديم مساعدات تذهب مباشرة لدعم المجهود الحربي الروسي.

وأوضح بلينكن أن بعض المعلومات الإضافية التي يعلنها ربما تكون متاحة قريبا، مشيرا إلى أن الصين تفكر بقوة في تقديم مساعدات لروسيا، لكنها لم تعبر هذا الخط بعد.