اثنتان منها في دولتين عربيتين.. 10 مناطق الأكثر انعزالا في العالم

لعبت التكنولوجيا دورا حيويا في حياتنا، فجعلتها أكثر سهولة في مختلف المجالات، ومن بينها الوصول إلى أماكن معزولة على الأرض كان الوصول إليها مستحيلا في يوم من الأيام.

فبالتكنولوجيا تمكن الإنسان من الوصول إلى مناطق نائية عبر أنظمة الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية والطائرات.

وهذه من أبرز المناطق المعزولة على كوكب الأرض التي أصبح الوصول إليها ليس مستحيلا:

بالمرستون (Palmerston) -جزر كوك

تقع في المحيط الهادي، وتبعد مسافة 310 أميال، شمال غرب راروتونجا، عاصمة جزر كوك، وهي إحدى الجزر الرملية المكونة من حلقة متواصلة من الشعاب المرجانية.

يعيش في بالمرستون 62 شخصًا فقط، 59 منهم من نسل شخص إنجليزي يُدعى وليام مارسترز.

ويُعتقد أن مارسترز وصل إلى الجزيرة مع زوجتين من بولينيزيا، وأضاف ثالثة فيما بعد لتوسيع عائلته المكونة من 23 طفلاً، والذين يسكن أحفادهم الآن في بالمرستون.

وتستغرق رحلة الإبحار لمدة يومين للوصول إلى بالمرستون من راروتونجا ورحلة لمدة 8 أيام من تاهيتي.

أومياكون (Oymyakon) -روسيا

يبلغ عدد سكانها 500 نسمة فقط، وهي قرية تقع في روسيا على طول نهر إندغريكا (Indigirka).

ونظرًا لكونها واحدة من أبرد الأماكن المأهولة على وجه الأرض، فقد تم تسجيل درجات الحرارة هناك لتصل إلى -90 درجة فهرنهايت (-32 مئوية).

يظل متوسط ​​درجة الحرارة في الشتاء في أومياكون حوالي -58 درجة فهرنهايت. يعتمد الناس هنا بشكل كامل على اللحوم لأنه من المستحيل زراعة المحاصيل في مثل هذا الطقس البارد وعلى أرض متجمدة بشكل دائم على عمق 5 قدم آلاف.

جزيرة بيتكيرن (Pitcairn) -إقليم ما وراء البحار البريطاني

هي جزء من مجموعة صغيرة من الجزر في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي، وتمتد على مسافة 100 ميل.

ويبلغ عدد سكانها 57 فقط (إحصاء 2014) وتقع على بعد 3300 ميل من نيوزيلندا، وهي الجزيرة الوحيدة المأهولة من المجموعة وهي أيضًا الولاية القضائية الوطنية الأقل اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وسكان هذه الجزيرة اليوم هم في الغالب من نسل المتمردين الذين سافروا مع البولينيزيين الأصليين على متن سفينة تسمى باونتي واستقروا هناك.

تشانغ تانغ (Chang Tang) -التبت

تعتبر جزءا من هضبة التبت التي تمتد من غرب وشمال التبت إلى لاداخ في الهند.

وتنتشر على مدى 990 ميلاً، وهي موطن لقبيلة بدوية تدعى تشانغبا ( Changpa).

وتشانغ تانغ موطن لما يقرب من نصف مليون من البدو الرحل، لكن غالبًا ما يصعب العثور عليهم.

وقد أفاد مستكشف سويدي يدعى سفين هيدين أنه لم ير حتى شخصًا واحدًا خلال 81 يومًا أثناء عبور تشانغ تانغ.

محطة ماكموردو (McMurdo Station) -أنتاركتيكا

هي مركز أبحاث أنشأته الولايات المتحدة بالقارة القطبية الجنوبية، ولديها القدرة على إدارة 1258ساكنًا، وهي أكبر مجتمع بالقارة القطبية الجنوبية بأكملها. ومع ذلك، ينخفض ​​عدد السكان إلى 250 خلال الشتاء بسبب المناخ القاسي.

وتتكون المحطة من أكثر من 85 مبنى بما في ذلك المرفأ ومهبط الطائرات والمخازن والنوادي ومحطات الطاقة والمستودعات، علاوة على اثنين من أجهزة الصراف الآلي.

وهذا المكان يعد أحد أصعب الأماكن التي يمكن الوصول إليها في العالم. ويجب أن يكون الطيارون قادرين على الهبوط على الجليد حيث لا توجد مدارج معبدة.

جزيرة سقطرى (Socotra Island) -اليمن

هي واحدة من أكبر الجزر الأربع التي تشكل أرخبيلًا، وتقع في بحر العرب. وهي إحدى أراضي اليمن ويبلغ عدد سكانها أكثر من 44 ألف نسمة. ومع ذلك، فإن هذه الجزيرة معزولة للغاية وتشتهر بأنواع النباتات النادرة ذات المظهر الغريب، والتي لا يمكن العثور على ثلثها في أي مكان على الأرض.

وغالبًا ما توصف سقطرى بأنها "المكان الأكثر غرابة على وجه الأرض" ومعترف بها كموقع للتراث الطبيعي العالمي من قبل اليونسكو. وهي تبعد حوالي 400 ميل عن العاصمة صنعاء.

جزر كيرغولين (Kerguelen Islands) -جنوب المحيط الهندي

تُعرف أيضًا باسم "جزر الخراب" وهي مجموعة من الجزر الواقعة جنوب المحيط الهندي.

ونظرًا لكونها واحدة من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض، فإن هذه الجزر ليس لها سكان أصليون، لكن 45 إلى 100 عالم ومهندس وباحث احتلوا الجزيرة بشكل دائم كجزء من الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية.

وتقع على بعد ألفي ميل تقريبًا من أقصى جنوب أفريقيا، والطريقة الوحيدة للوصول إلى الجزيرة عن طريق السفن التي تغادر 4 مرات فقط في السنة.

ويتير (Whittier) -ألاسكا

بلدة صغيرة في ألاسكا تقع على بعد 58 ميلاً جنوب شرق أنكوريج. تم تطوير المنطقة التي تقع فيها المدينة حاليًا خلال الحرب العالمية الثانية. وشيد الجيش الأميركي معسكرًا عسكريًا وميناءً، وتضم المدينة حاليًا 214 ساكنًا، يعيش معظمهم في نفس المبنى المكون من 14 طابقًا والمعروف باسم أبراج بيجيش.

وهناك طريقة واحدة فقط للوصول إلى هناك من خلال نفق طويل للسكك الحديدية والطرق السريعة يصل طوله إلى 13 ألفا و300 قدم، ويربط ويتير بجنوب أنكوريج.

تريستان دا كونها (Tristan da Cunha) -إقليم ما وراء البحار البريطاني

مجموعة من الجزر البركانية جنوب المحيط الأطلسي، وهي أبعد مكان مأهول في العالم.

وأقرب أرض مأهولة هي سانت هيلينا على بعد 1200 ميل، والجزيرة على بعد 1500 ميل من أقرب أرض قارية، جنوب أفريقيا.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة 262 نسمة (وفق إحصاءات 2017). ويتطلب الوصول إليها توقيت الزيارة بشكل صحيح، حيث توفر قوارب الصيد من جنوب أفريقيا خدمة النقل من 8 إلى 9 مرات فقط في السنة.

واحة سيوة (Siwa Oasis) -مصر

نظرًا لأنها معزولة جدًا وسط الصحراء الغربية لمصر، فقد تم الحفاظ على لغة السكان السيوية والثقافة الأمازيغية.

وهي ليست منطقة شائعة لدى السياح، ورحلتها تستغرق 5 ساعات بالحافلة من القاهرة، ولكن أولئك الذين يجدون شجاعة في الصحراء يمكنهم الاستمتاع بالتمر والزيتون المزروعة محليًا، والسباحة في نبع كليوباترا المعدنية في باث، والإقامة في النزل البيئي الصحراوي الشهير، مبني من الطين والملح.