وصف بـ"باتاكلان سنوي".. مقتل 5 نساء في أسبوع يكشف ما يعانيه الجنس اللطيف في فرنسا

أكد تقرير نشره موقع "ميديابارت" (Mediapart) الفرنسي أن مقتل 5 نساء فرنسيات خلال أسبوع واحد فقط يكشف حجم العنف الذي يعاني منه الجنس اللطيف داخل البلاد في ظل "صمت سياسي كامل".

وقال التقرير إن سيدة تبلغ من العمر 43 عاما لقيت حتفها في السابع من فبراير/شباط الجاري محترقة داخل شقتها في مدينة "إيفتو" (Yvetot)، وقد ألقي القبض على شريكها ووجهت له تهمة القتل عمدا.

وفي 11 من الشهر نفسه، توفيت أم لـ4 أطفال تبلغ من العمر 34 عاما داخل المستشفى الذي نقلت إليه بعد العثور عليها داخل شقتها في مدينة "بوندي" (Bondy) وهي في حالة حرجة، ووضع شريكها رهن الاعتقال الاحتياطي.





وبعد يومين من ذلك، لقيت سيدة (51 عاما) حتفها بـ13 طعنة سكين داخل فندق ببلدة "سيفران" (Sevran) بضواحي باريس، واعترف شريكها بمسؤوليته عن الجريمة، كما عثر على قطع من جثة سيدة (46 عاما) داخل كيس نفايات في "مونتروي" (Montreuil)، كان زوجها قد أبلغ عن اختفائها قبل أسبوع.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري، وهو اليوم الذي يحتفل به الناس بـ"عيد الحب"، عثر على جثة سيدة (28 عاما) داخل منزلها بمنطقة "ليزيو" (Lisieux)، وبدأت الشرطة بالبحث عن شريكها السابق لاستجوابه بعدما حامت الشكوك حول تورطه في الجريمة.

وذكر الموقع أن عدد النساء اللواتي لقين حتفهن على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين ارتفع إلى 18 جريمة منذ بداية العام الجاري.





أرقام

وأوضح التقرير أن إحصاء رسميا كشف أن عام 2022 شهد مقتل 122 سيدة، مقابل 102 في 2021، أي بزيادة قدرها 20%، وهو ما وصفته معنيات بحقوق المرأة بالـ "باتاكلان السنوي"، في إشارة إلى الهجمات الدموية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل، وإصابة قرابة 352.

وكان مسرح باتاكلان أحد الأماكن التي تمت مهاجمتها في ذلك اليوم حيث قتل نحو 89 بالرصاص وجرح العشرات.

وذكر تقرير ميديابارت أن الحكومة لم تتحدث عن هذه الجرائم، وهو ما يعكس ضعف "إرادتها السياسية" بشأن معالجة هذا الموضوع الشائك، وإن كانت قامت بجهود ملموسة تشريعية وأمنية لمحاصرة الظاهرة.

وأضاف أن تلك الجهود تبقى ناقصة خاصة بالمقارنة مع الجار الإسباني الحريص على الحديث رسميا وعلنا عن كل جريمة قتل ضد النساء، وإعطاء الأولوية لهذا الموضوع، على الرغم من أن أرقام الضحايا في إسبانيا تظل مرتفعة أيضا.