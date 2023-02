واشنطن- فصّلت عدة تقارير نُشرت مؤخرا لدور أميركي عسكري متزايد في دعم الجانب الأوكراني في مواجهة الحرب الروسية المستمرة منذ نحو عام.

وأكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، نشر قبل أيام، أن القوات الأوكرانية لا تطلق قذائفها المدفعية إلا بعد وصول معلومات استخباراتية وإحداثيات جغرافية تقدمها قوات أميركية تتمركز خارج الحدود الأوكرانية.

وأدت الضربات الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) إلى تراجع القوات الروسية في ساحة المعركة، وتم الاحتفال بها كعامل رئيسي في محاولة أوكرانيا مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ ما يقرب من عام.

وعندما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح قائد وحدة "هيمارس" (HIMARS) الأوكرانية الرئيس الأميركي جو بايدن ميدالية عسكرية تعبيرا عن امتنانهم للموقف الأميركي.

ووصف التقرير المساعدة الأميركية بأنها "ممارسة لم يتم الكشف عنها سابقا تكشف عن دور أعمق وأكثر نشاطا من الناحية العملياتية للبنتاغون في الحرب".

وحذّر المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية أرون ديفيد ميلر من أن خطوات ومطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدفع بالولايات المتحدة نحو مسار التورط الفعلي في القتال بالحرب الدائرة منذ عام.

وذكّر ميلر بنهج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل الذي كرر على الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت مطالب مده بالسلاح حتى يتم الانتهاء من المهمة، إلا أن ما جرى هو دخول الولايات المتحدة بنفسها الحرب العالمية الثانية في جبهتها الأوروبية.

وغرد ميلر يقول "في عام 1941، قال تشرشل أعطنا الأسلحة وسننتهي من المهمة، وهو ما لم يتحقق، فلم يكن الدعم الأميركي كافيا، وقد أراد تشرشل دخول أميركا الحرب، فهل هذا ما يريده زيلينسكي أيضا، أن تتدخل الولايات المتحدة في القتال الفعلي".

In 1941, Churchill said give us the tools and we’ll finish the job. Didn’t work out for him. US support wasn’t enough. He wanted the US in. Is that what Zelensky wants too — US as an active combatant. https://t.co/XCtpsJ4JXO

— Aaron David Miller (@aarondmiller2) February 10, 2023