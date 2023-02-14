تلغراف: هجوم أوكراني بهيمارس الأميركي يبيد قيادة انفصالية في بلدة فوليدار الإستراتيجية

قال مراسل صحيفة تلغراف (Telegraph) البريطانية إن هجوما أوكرانيا وجّه ضربة لآمال الكرملين وهو يحاول السيطرة على بلدة فوليدار الأوكرانية.

وذكر مراسل الصحيفة جو بارنز، في تقرير من بروكسل، أن ضربة بصاروخ هيمارس الأميركي قد دمرت قيادة كتيبة انفصالية موالية لروسيا بالقرب من البلدة الواقعة في شرق البلاد.

وكتب ألكسندر خوداكوفسكي، قائد كتيبة فوستوك، على تليغرام أن ضابطا روسيا واحدا على الأقل قتل في الضربة الأوكرانية.

وقال بارنز إن الكتيبة الانفصالية شاركت في المحاولة التي استمرت أشهرا للسيطرة على بلدة تعدين الفحم فوليدار، في منطقة دونيتسك، وفقدت "5 آلاف" جندي في محاولة للاستيلاء عليها.

وأشار إلى أن البلدة الواقعة على بعد نحو 100 ميل جنوب غربي مدينة باخموت أصبحت واحدة من النقاط المحورية للهجوم الروسي المتجدد حيث يسعى الكرملين لاستعادة زمام المبادرة بعد شهور من الجمود.





ويزعم المسؤولون العسكريون الأوكرانيون أن قوات موسكو كانت تخسر بين 150 و300 جندي يوميا في محاولاتها لاقتحام فوليدار في خضم هذا الهجوم.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" (Maxar Technologies) الأميركية حجم معركة المدفعية بين القوات الأوكرانية والروسية، حيث تحولت مزارع الفلاحين إلى أطلال، بينما دمرت مستوطنة بيتريفكا الصغيرة الواقعة على المشارف الجنوبية الغربية من فوليدار منذ أغسطس/آب الماضي.

وأبرزت عشرات مقاطع الفيديو محاولات عشوائية من قبل الدبابات الروسية ومركبات المشاة القتالية لعبور حقول الألغام، وتحوّل الريف المفتوح إلى مقبرة من الدروع المهجورة والمدمرة.

وختم المراسل بأن القوات الروسية حاولت منذ أواخر الشهر الماضي عبور نحو 500 متر من الأرض الخالية على الجانب الشرقي من فوليدار، على أمل تطويق الأوكرانيين المدافعين عن البلدة. وأصابت وحدات المدفعية الأوكرانية كلا من مقدمة ومؤخرة الهجوم، تاركة القوات الروسية المتبقية في وضع لا مجال فيه من النجاة من الموت.

وقد أثار هذا الفشل انتقادات كبيرة من المدونين العسكريين الروس، حيث علق عليه أحد أشهرهم وهو إيغور جيركين، قائلا "خسرنا بعض أفضل الدبابات وتمت تصفية بعض أفضل المظليين ومشاة البحرية".