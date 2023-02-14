مرّ العراق خلال الأسابيع الماضية بالعديد من الأحداث السياسية والتقلبات الاقتصادية التي أعقبت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. فبعد 100 يوم من تشكيلها، دعا التيار الصدري في يناير/كانون الثاني الماضي إلى إقامة صلاة جمعة موحدة، مما أثار العديد من التكهنات.

وللوقوف أكثر على نظرة التيار الصدري لأوضاع البلاد، حاورت الجزيرة نت القيادي في التيار والنائب السابق في البرلمان العراقي رياض المسعودي.

ما رأيكم بأداء حكومة السوداني بعد 3 أشهر؟

لا شك أن هذه الحكومة قد تشكلت بعد مخاض عسير، ولولا انسحاب التيار الصدري من البرلمان لما شُكّلت. يدرك الجميع أن هذه الحكومة قد جاءت بنفس الآليات السابقة وفق مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب بين المكونات السياسية، وهذا يخالف البند الثاني من المادة 76 من الدستور التي تؤكد أن من حق رئيس الوزراء اختيار أعضاء حكومته.

كما أن رؤساء الحكومات الأربع منذ عام 2014 لا يمتلكون مقاعد أو دعما سياسيا حقيقيا في مجلس النواب يؤهلهم لهذا المنصب، لذلك فإن هذه الحكومة قد وُلدت في أجواء معقدة وصعبة وغير صحية، وبالتالي وضع رئيس الحكومة نفسه في عنق الزجاجة، ولا يستطيع أن يخرج متصديا لإعداد برامج وخطط وإستراتيجيات تخص العديد من الملفات.

فيم نجحت الحكومة وفيم أخفقت؟

إنّ المؤشرات الأولية لأداء هذه الحكومة مخجلة وفقيرة لا تنم عن وضع أسس حقيقية لبناء الدولة. من جانب آخر، فإن تقييم الحكومة لـ100 يوم أو 6 أشهر أو سنة ليس صلاحية مناطة بجهة سياسية معينة، وإنما صلاحية حصرية بيد مجلس النواب من خلال استضافة رئيس الحكومة أو استجوابه، ثم يكون طرح الثقة من عدمها تحت قبة البرلمان.

وإذا لم يرغب الشعب العراقي بهذه الحكومة، فإن بإمكانه التحرك شعبيا للضغط على القوى السياسية لإقالتها أوالضغط على رئيسها للاستقالة، وبالتالي، فإن هذه قضية ستحتاج لمعالجة سياسية في وقت لاحق، لغرض اختيار رئيس حكومة جديد.

هل لديكم في التيار الصدري تواصل مع حكومة السوداني؟

نحن خارج قبة البرلمان وخارج العملية السياسية في موضوع تشكيل حكومة. وبالتالي، نحن كتيار صدري غير معنيين إطلاقا بهذه الحكومة وبأدائها، فعملية التنسيق والتعاون مسلوبة موضوعيا في هذا المجال، ومن ثم، فإن هذه الحكومة ولدت بمقدمات غير صحيحة وفق رؤيتنا، مما يعني أن مقومات النجاح غير متوفرة وليس باستطاعتها أن تعالج المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب وجود عدة قوى تؤثر في عملها وتوجهاتها.

ما رؤية التيار في مسار الحكومة الاقتصادي ومساعيها للسيطرة على الغلاء؟

التيار الصدري لا يتدخل في تصحيح مسارات عمل الحكومة، لأنه لم يؤخذ رأينا في هذه العملية برمتها، على الرغم من فوزنا بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحصولنا على 73 مقعدا في مجلس النواب.

وقد كانت لدينا رؤية في حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات أخرى مبكرة لخروج العملية السياسية من عنق الزجاجة، وقد وضعنا عدة أطروحات في هذا الموضوع لتصحيح مسار العملية السياسية وإشراك المستقلين الذين لم يفلحوا في تشكيل تحالف مع التيار الصدري، لذلك فإن ما يعرف بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري لهذه الحكومة ليس إلا حبرا على ورق.

ما رأيكم بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار؟

نحن نعتقد أن الواقع الاقتصادي في العراق لا يرتبط بشكل مباشر بارتفاع وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، فالمشكلة الاقتصادية مركّبة وتكمن في أن بعض دول الجوار تعاني من انهيار حقيقي في العملة المحلية، وهذا شجع جماعات تهريب العملة.

كما أن هناك مشكلة أخرى داخلية تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد العراقي على النهوض والاعتماد على قطاعات أخرى، فلا يزال اقتصادنا ريعيا يعتمد بشكل كبير على تصدير النفط الخام.

أرى أن خفض سعر الصرف من 1450 دينارا للدولار الواحد إلى 1300، يعني خسارة الموازنة حوالي 10 تريليونات دينار (نحو 7.5 مليارات دولار)، فضلا عن خسائر الاقتراض الداخلي والخارجي.

المشكلة معقدة، نحن بحاجة لإصلاحات اقتصادية حقيقية، أما رفع سعر الصرف من 1190 دينارا للدولار الواحد إلى 1450 دينارا، والعودة الآن إلى 1300 دينار، فهذه تخبطات اقتصادية سوف تربك مشهد الاقتصاد العراقي بشكل كامل.

ما الهدف من عودة صلاة الجمعة الموحدة؟

صلاة الجمعة هي عنوان كبير للتيار الصدري، ترسل رسائل مستمرة وليست منقطعة. هنالك اهتمام كبير بأداء هذه الشعيرة وتوظيفها بشكل إيجابي، ولعل من أبرز رسائلها التذكير بأن قوة التيار الصدري ليست من وجوده في الحكومة أو في العملية السياسية، بل بكونه تيارا اجتماعيا دينيا ثقافيا لا يتأثر بالاهتزازات السياسية والحكومية، وأعتقد أن هذه القوى السياسية أدركت جيدا أن التيار الصدري يزداد قوة وتأثيرا.

كما أشير إلى أنه ستكون لنا في المستقبل خطوات لتنمية وتقوية التيار الصدري، واستمرار ترتيب أوراقه لكي يكون حاضرا في أي استحقاقات شعبية أو سياسية أو اجتماعية قادمة.

ما توقعاتكم للعراق هذا العام؟

من المؤكد أن العملية السياسية الحالية نتيجة للاحتلال الأميركي عام 2003، أي أن تغيير النظام كان تغييرا قسريا وليس بانقلاب عسكري أو ثورة أو انتخابات، لذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال ترى أن لها الدور والفضل في تغيير هذا النظام، وبالتالي، فإنها تسعى دائما لأن تكون لها السطوة في العراق، وكذلك فإن التأثير الإقليمي والدولي حاضر في البلاد بقوة، وأخذ في السنوات الأخيرة طابعا دبلوماسيا مبطنا.

نستطيع القول إن العراق ليس صانع قرار، ولا يمتلك القدرة والقوة والكفاءة في إنتاج مشروع اقتصادي وإداري قادر على أن يخلق مشهدا أو هوية عراقية تنافس بقية الهويات التي تؤثر بطريقة أو بأخرى في المشهد العراقي، لذلك فإن استمرار هذا التراجع بكل تأكيد سوف يضع الحكومة في موقف صعب، وقد يثير ويحرك الشارع العراقي باتجاهات مختلفة.

هناك حديث عن إجراء انتخابات محلية قريبة، أي قانون انتخابات ستعتمد، وهل ستوافقون على تعديل القديم؟

تعدّ الانتخابات بوابة أساسية لتحقيق صوت الشعب وفق المادة 5 من الدستور، لكن هذا بحاجة لمقدمات ضرورية، أبرزها وجود قانون يتناسب وطبيعة تحقيق العدالة في توزيع المرشحين جغرافيا على مستوى العراق، فضلا عن ضرورة إجراء تعداد عام للسكان لتحديد عدد المقاعد لكل محافظة، وأيضا يستلزم مشاركة حقيقية لقوى منظمات المجتمع المدني في إقرار هذا القانون.

القوى الحالية الموجودة في مجلس النواب تمثل أقل من 30% من الشعب العراقي، فضلا عن انتشار السلاح المنفلت وسطوة الأحزاب. بالتالي، فإن المهم ليس إجراء الانتخابات بل أن تكون انتخابات صحيحة ومنتجة ومعبرة، وأستطيع القول إن القوى السياسية تنتظر نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وبعدها ستقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة من عدمه وفق ما يناسب مصالحها.

هل تتوقعون إقرار الموازنة العامة قريبا؟ وكيف تقيّمون أداء البرلمان؟

من واجبات الحكومة المنصوص عليها في الدستور إرسال الموازنة الاتحادية والحسابات الختامية، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 لم توفق في إعداد موازنة اقتصادية مبنية على تشجيع الإيرادات غير النفطية، وبالتالي فإن الموازنة هي موازنة أرقام فقط، لم تؤتِ هذه الموازنات أكلها كونها غير منتجة وتعاني من مشاكل بنيوية.

أما ما يتعلق بالبرلمان، فإن الدستور واضح في الدور المنوط بمجلس النواب بموجب المادة 61 التي تبين أن دوره تشريعي رقابي تمثيلي، وأستطيع القول إن مجلس النواب العراقي فشل فشلا ذريعا في هذه الجوانب الثلاثة.

كيف تنظرون إلى نجاح إقامة "خليجي 25" في العراق؟ وما سرّ تفاعل الصدر معها؟

لا شك أن بطولة "خليجي 25" كانت مناسبة رياضية إقليمية فيها رسالة واضحة على إبراز الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والثقافية في تناغم العراقيين مع أبناء الشعب العربي المتمثل بأشقائنا في دول الخليج العربي، ورسم صورة واضحة في هذا الجانب.

إن الصور التي أنتجتها هذه البطولة كانت إيجابية، وبالتالي، فإن أي ممارسة إيجابية يتفاعل معها السيد مقتدى الصدر بشكل إيجابي، ويتفاعل بموقف آخر من خلال بيان السلبيات في بعض الممارسات السياسية والاقتصادية والخدماتية السيئة.