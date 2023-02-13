منفذا عملية "شافي شمرون"في الأسر.. من هما الفلسطينيان جوري والطويل؟

نابلس- "أغلق حساب مهم الليلة"، بهذه العبارة وصف الإعلام الإسرائيلي عملية اعتقال اثنين من أبرز المطارَدين من قبل جيش الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب أمير بسطامي (22 عاما) وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

واعتقلت قوات الاحتلال المطلوبين أسامة الطويل (22 عاما) وكمال جوري (22 عاما) وهما اللذان تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عملية مستوطنة "شافي شمرون" قرب قرية دير شرف غرب المدينة في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي عيد باروخ.

وفي عملية وصفت بأنها "عنيفة ودقيقة" واستغرقت نحو 4 ساعات، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من وحدات "دفدوفان" و"جولاني" الخاصة بالتعاون مع الشاباك الإسرائيلي، شقة كان يوجد فيها الطويل وجوري و3 أشخاص آخرين، وصفهم الاحتلال بالمساعدين لهما.

وبالقرب من مجمع التكسيات الغربي وسط نابلس، حيث وصلت الجزيرة نت، حاصرت قوات الاحتلال مبنى مكونا من طابقين عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، واشتبكت مع مقاومين داخله، قبل أن تقتحمه وتعتقل 5 كانوا فيه، بينهم المطلوبان جوري والطويل.

ليلة عصيبة

وحول ما جرى، تقول الحاجة "أم العبد" -تقطن بالقرب من البناية المستهدفة- إنها رأت أعدادا كبيرة من جيش الاحتلال، وإن بعضهم أخذ ينادي على من بداخل الشقة ليسلموا أنفسهم، وأخبروهم أن معهم طبيبا، "فرد شاب وقال إن اسمه عمر وإنه مصاب، واستغرق الأمر 3 ساعات حتى خرج إليهم، بعد أن حضرت مركبات إسعاف تابعة للاحتلال".

وفي حديثها للجزيرة نت، أضافت أم العبد أنها "كانت ليلة عصيبة وعنيفة، فقوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة والغاز المسيل للدموع، وأصبت أنا وابنتي الحامل وأطفالها باختناق شديد".

وفي المكان -حيث استخدم جنود الاحتلال قذائف صاروخية والرصاص الكثيف- بدا ذلك واضحا على أبواب المحال التجارية ومدخل البناية ونوافذها التي اخترقتها النيران.

وخلال الاقتحام انتشرت قوات الاحتلال بأكثر من مكان وسط مدينة نابلس، ووقعت اشتباكات عنيفة تخللها رشق بالحجارة وعمليات إطلاق نار من مقاومين صوب جنود الاحتلال، حيث استشهد الشاب البسطامي، وأصيب 6 شبان بالرصاص الحي، بينهم أشخاص جراحهم خطيرة، كما أصيب العشرات بالاختناق الشديد بفعل الغاز المدمع والرضوض.

وبهذا الاعتقال تكون إسرائيل قد استهدفت عناصر رئيسية يشكلون مجموعة "عرين الأسود" المقاومة، التي انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي واتخذت من البلدة القديمة مقرا لها، والتي استهدفتها إسرائيل بأكثر من عملية اعتقال واغتيال طالت أبرز قادتها، مثل تامر الكيلاني ووديع الحوح قبل 4 أشهر، وقبلهم محمد العزيزي وعبد الرحمن صُبح وغيرهم.

وبعيد عملية "شافي شمرون" اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته منازل المطاردين جوري والطويل، وأجرت تحقيقات ميدانية مع ذويهم بعد احتجازهم لساعات، وطالبتهم بالضغط عليهم لتسليم أنفسهم، كما اقتحمت منزلا لشاب ثالث يدعى حسام سليم وأجرت تحقيقا مع ذويه، وتداولت الأخبار حينها أنه أحد المتهمين بالعملية أيضا.

كما اعتقل الاحتلال أقارب المطلوبين الطويل وجوري، لا سيما هاني جوري والد كمال والذي أفرج عنه لاحقا وأحد أشقائه والذي لا يزال معتقلا.

من هما جوري والطويل؟

في مدينة نابلس ولد أسامة علاء الطويل لوالد يعمل في حرفة الألمنيوم، ودرس حتى الصف الـ11، وغادر بعد ذلك صفوف الدراسة والتحق بالتجارة والعمل الحر في مطاعم مدينة نابلس، كما عمل في مطاعم إسرائيلية في الداخل المحتل عام 1948.

وأسامة هو الشقيق الثاني من بين 4 أشقاء (3 ذكور وفتاة)، ويعرف عنه "التزامه بدينه وحسن خلقه، ومواقفه الشجاعة، وهو محبوب بين الناس"، كما يقول عمه نزيه الطويل للجزيرة نت.

ورغم شعوره بالفخر ووصفه العملية الفدائية "بالخطوة البطولية"، فإن الطويل أكد أنهم كعائلة لم يعرفوا شيئا عن ابن شقيقه طوال فترة ملاحقته، مضيفا "ومع كل عملية اقتحام كانت تعيش ساعات صعبة جدا، خشية سماعها خبر استشهاده، وكنا نعرف أخباره مما يتداوله الناس حول سلامته، خاصة أنه تعرض لـ 5 محاولات اغتيال واعتقال".

حصار عرين الأسود

ومثل أسامة، تعرض كمال هاني جوري لمحاولات اغتيال عديدة، وهو أحد 3 أشقاء لوالده الذي يعمل في تنجيد الفرش المنزلي.

ولد كمال بمدينة نابلس وفيها تلقى تعليمه الثانوي، حيث نجح وحصل على معدل جيد، لكنه آثر العمل الحر في الديكور والدهان، ومن ثم توصيل الطلبات للمنازل (الدلفري)، ولم يكمل تعليمه الجامعي.

يقول "عدي يعيش" -أحد أقارب كمال جوري- للجزيرة نت، إن الأخير نجى من 3 محاولات استهدفه بها جيش الاحتلال، وهدد ذويه عند اقتحام منزلهم مرتين، واعتقل والده وشقيقه.

وأثرت عملية "شافي شمرون" على الاحتلال الإسرائيلي، إذ كانت أول عمليات "عرين الأسود"، وهو ما رفع من شأن المجموعة المقاومة كثيرا وحظيت بقبول جماهيري واسع، وعليه أغلقت إسرائيل نابلس وحاصرتها 24 يوما في محاولة للضغط على المواطنين.

كما نفذت أكثر من عملية اقتحام لاعتقال منفذيها، كان أبرزها في السابع من ديسمبر/كانون الأول وفي يناير/كانون الثاني الماضيين، وفي كل مرة كان يرتقي شهداء ويصاب الكثير.





كما تتبع الاحتلال كل معلومة تقوده إلى مكان المنفذين، لا سيما عقب ظهور بعض عناصر العرين في برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا، وتأكيدهم على الاستمرار بالمقاومة والاستعداد الجيد لذلك بكل السبل، حيث وصف ذلك الظهور بالمهم والنوعي رغم خطورته، بعد أن ظن البعض أن مجموعة العرين قد انتهت.

وتدل طول فترة المطاردة التي استمرت 4 شهور -في ظل التطور التقني الهائل الذي استخدمه الاحتلال للوصول للمطاردين- على وعيهم وحنكتهم واستخدامهم أساليب عدة بالتخفي، حيث استدرجوا -وفق بيانات عدة لعرين الأسود- جيش الاحتلال إلى أكثر من نقطة اشتباك، وتصدوا لاقتحاماته المختلفة.