نيوزويك: زيلينسكي أصبح يائسا

يقول تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية إن سلسلة الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على الطائرات المقاتلة، تظهر الحاجة الملحة لتأمين الدعم قبل هجوم متوقع من القوات الروسية في الربيع القادم، لكن يبدو أنه تبيّن أن تلك المقاتلات لن تصل في الوقت المطلوب.

ونقل التقرير، الذي نُشر تحت عنوان "زيلينسكي أصبح يائسا"، عن مارسيل فان هيربن مدير مركز الأبحاث الهولندي "مؤسسة شيشرون" ومؤلف كتاب "حروب بوتين"، قوله: بالنسبة إلى زيلينسكي كانت هناك حاجة ملحة لطلب الطائرات لأنها قد تكون عاملا حاسما لما يحدث على الأرض.

لا تأكيد

ونسب التقرير لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية قولها إن المملكة المتحدة ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لأول مرة، لكن لم يرد تأكيد أنها ستزود أوكرانيا بالطائرات التي طلبها زيلينسكي.

وقال ضابط استخبارات الجيش البريطاني السابق فيليب إنغرام لنيوزويك إن توقيت طلبات زيلينسكي المتجددة للطائرات جاء بعد تركيزه الأول على ترقية قدرات قواته البرية. فمن أجل دعم عمليات المناورة الأرضية بشكل صحيح يحتاج إلى التفوق الجوي المحلي على الأقل، أي حماية جوية للقوات البرية المهاجمة.





الأمر سيستغرق شهورا

وأوضح إنغرام أن زيلينسكي يعلم أن الأمر سيستغرق شهورا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على تعلم القتال بالطائرات الغربية وليس الطيران بها فقط، ويعلم أنه لا يوجد حل قصير المدى لكنه يحتاج لبدء عملية التحويل، وبمجرد تدريب الطيارين سيكون قرار التبرع بالطائرات من قبل الدول الغربية أسهل بكثير.

تشكيك بولندي وفرنسي

ومع ذلك، أثارت بولندا أمس السبت سؤالا بشأن ما إذا كان بإمكانها منح أوكرانيا الطائرات المقاتلة التي طلبها زيلينسكي مع تنامي المخاوف من الهجوم الروسي الوشيك واسع النطاق، إذ قال رئيسها أندريه دودا إن إرسال طائرات "إف-16" (F-16) لأوكرانيا أمر "خطير للغاية" وليس من السهل إقراره وتنفيذه، لأن بولندا لديها 50 طائرة فقط، وقد يؤدي هذا التسليم إلى إضعاف سلاحها الجوي، مضيفا أن طائرات "إف-16" تحتاج أيضا إلى صيانة كبيرة، لذا "لا يكفي مجرد إرسال بضع طائرات".

وأضاف دودا أن أي تحرك من جانب وارسو لمنح أوكرانيا طائرات يجب أن يكون "قرارا مشتركا" بين بلاده وحلف الناتو، الذي سيكون قلقا جراء الانجرار للصراع والحرب مع روسيا نفسها.

وتأتي تعليقات الرئيس البولندي عقب شكوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مدى إمكانية التسريع في اتخاذ أي قرار يتعلق بتسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا.