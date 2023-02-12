دمياط- من منزله في قرية الوسطاني إلى مقر عمله بقرية التفتيش، كان محمود أبو حطب يقطع يوميا نحو 40 كيلومترا عبر طريق "أبو النوم" شديد الخطورة، خاصة في المساء، وذلك قبل أن تقوم مبادرة "حياة كريمة" بتوسعة الطريق وإنارته وإعادة تأهيله.

يقول أبو حطب (54 عاما) إن كل محاولات تأهيل هذا الطريق -من خلال نواب البرلمان أو المحافظة- فشلت تماما خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه "لولا حياة كريمة لما التفت لنا أحد".

وتكمن أهمية طريق "أبو النوم" -كما يقول المتحدث للجزيرة نت- في أنه يختصر المسافة بين محافظتي دمياط والدقهلية (شمال القاهرة)، ويختصر أيضا المسافة للطلاب الذاهبين إلى جامعة المنصورة التي تبعد نحو 50 كيلومترا.

حياة كريمة

هذا الطريق ليس الوحيد، فقد تم إنجاز 62 مشروعا تشمل تأهيل الطرق وتبطين الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 لإعادة تأهيل الريف في عموم البلاد على 3 مراحل.

وتشمل المبادرة بناء أو تأهيل المدارس والمراكز الصحية ومراكز الشباب ومحطات الكهرباء، إلى جانب تبطين الترع ومشروعات الصرف الصحي.

وتهدف المبادرة -وفق المنشور على موقعها الرسمي- إلى التخفيف على سكان المناطق الأشد احتياجا والعشوائية، وتنمية الريف، والقضاء على الفقر، وتوفير حياة مستدامة.

وتشمل المرحلة الأولى -التي ما تزال جارية- القرى التي تزيد نسبة الفقر فيها على 70%، أو التي تحتاج تدخلا عاجلا. أما المرحلة الثانية فستشمل القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 50 و70%. في حين تشمل المرحلة الثالثة القرى التي تقل نسبة فقرها عن 50%.

وفي الوقت الراهن، يجري إنجاز المرحلة الأولى في 377 قرية تضم 756 ألف أسرة، موزعة على 11 محافظة في أنحاء البلاد.

دمياط نموذجا

وفي محافظة دمياط (شمال القاهرة)، اختارت السلطات المصرية مركز كفر سعد لتنفيذ أولى مراحل المبادرة، كونه أكبر مراكز المحافظة الساحلية من حيث المساحة وعدد السكان.

ويعيش في المركز نحو 250 ألف نسمة، موزعين على 28 قرية و219 نجعا، ويجري العمل على تنفيذ 1378 مشروعا لتحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والخدمات العامة، بتكلفة 3 مليارات جنيه (الدولار يعادل 30 جنيها).

ووفقا لمحافِظة دمياط منال عوض فقد تم إنجاز 77% من هذه المشروعات.

وقامت المبادرة بإحلال وتجديد وتطوير 25 مركز شباب. وقال كريم الباز (أحد أهالي مركز كفر سعد المهتمين بالرياضة) إن عمليات التطوير وفرت الملاعب السباعية والخماسية والمكتبات، فضلا عن توسيع حجم الأنشطة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الباز أنه "للوقوف على ما قدمته المبادرة ما عليك سوى المقارنة بين القرى التي شملتها المبادرة وتلك التي لم يبدأ العمل بها بعد. صحيح أن هناك الكثير من الملاحظات لكن وجود شيء أفضل من لا شيء".

مشروعات عدة

وحسب بيانات حصلت عليها الجزيرة نت، فقد تم إنجاز 95% من 30 مشروعا تعليميا تضم 374 فصلا، وتشمل بناء 12 مدرسة جديدة، وإحلال وتجديد 4 مدارس كليا و4 جزئيا، إلى جانب توسيع 11 مدرسة لتضم معامل متطورة ومكتبات وغرف كمبيوتر.

وبدأ معظمها العمل خلال العام الجاري 2023، كما تم بناء 6 عمارات سكنية في قرية تفتيش ثان ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مشروع "سكن كريم".

كما شملت المبادرة إنشاء ورفع كفاءة 20 وحدة صحية و13 نقطة للإسعاف في مختلف قرى المركز، ويجري العمل على 29 مشروعا، تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مجموعة من الوحدات، بالإضافة إلى إنشاء 7 نقاط إسعاف و28 مشروعا للحماية المدنية.

ووفرت المبادرة 6 مكاتب بريد جديدة في قرى المحافظة، وطورت 11 مكتبا قديما لتوفر خدمات التحويلات المالية، وصرف المعاشات، واستخراج البطاقات الذكية لتسلم المعاشات، وتم بناء مجمعات خدمية تضم مكاتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني، وهي مزودة بوحدتي إطفاء وإسعاف.

كما استهدفت المبادرة تأهيل وتبطين 17 ترعة، وخصصت الحكومة نحو 895 مليون جنيه لإقامة مشروعات صرف صحي في قرى الدهايمة والتوفيقية وكفر سليمان.