الغارديان: حملة على "سياحة الولادة" مع تدفق روسيات حوامل على الأرجنتين

أشارت صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية إلى الحملة التي تقوم بها سلطات الهجرة في الأرجنتين ضد النساء الروسيات اللاتي بدأن منذ الحرب في أوكرانيا السفر إلى بوينس آيرس للولادة هناك من أجل الحصول على الجنسية الأرجنتينية لأطفالهن.

وقالت مديرة مكتب الهجرة الأرجنتيني فلورنسيا كارينيانو أمس الجمعة إن تحقيقا قضائيا فُتح في ما وصفته بأنه عمل مربح يعد بجوازات سفر أرجنتينية للآباء والأمهات الروس.

وصرحت كارينيانو بذلك بعد أن وصلت 33 امرأة -جميعهن بين 32 و34 أسبوعا من الحمل- على الرحلة نفسها في وقت متأخر الخميس الماضي. وقد منع العديد منهن في البداية عند مراقبة الجوازات، ولكن سمح لهن في النهاية بدخول البلاد.

وقالت الصحيفة إن مفهوم سياحة الولادة ليس جديدا، لكن عزلة موسكو عن الغرب نتيجة الحرب جعلت الأرجنتين -حيث لا يواجه الروس أي متطلبات تأشيرة- وجهة شهيرة للأسر التي تتطلع إلى منح أطفالها امتيازات الجنسية الثانية.

وقالت كارينيانو إن نحو 10 آلاف و500 روسية حامل وصلن إلى الأرجنتين، منهن 5800 في الأشهر الثلاثة الماضية. وعلقت بأن نحو 7000 منهن عدن إلى الوطن بعد الولادة مباشرة، تاركين للمحامين الأرجنتينيين مهمة تقديم طلب الحصول على الجنسية لأطفالهن ثم الوالدين.

وأردفت كارينيانو أن "المشكلة أنهن يصلن ويلدن أطفالهن ثم يغادرن الأرجنتين ولا يعدن أبدا. ولا يمكننا السماح لهن بالكذب علينا بلا خجل قائلين إنهن سائحات وهن لسن كذلك".