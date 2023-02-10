شاهد- التلول قرية شمالي سوريا دمرها الزلزال وشردت مياه العاصي أهلها

إدلب – في الثالثة فجرا من الاثنين الماضي بدا الناس يصرخون "انكسر السد"، وذلك بعد دمار ساتر ترابي بعيد عن حوض نهر العاصي قرابة 50 مترا. بهذه الكلمات يروي جمال الفرحات أحد سكان قرية التلول، المأساة التي حصلت في سد التلول الواقع غرب مدينة سلقين بريف إدلب شمالي سوريا.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال الفرحات إنه إثر وقوع الزلزال تشقق السد مما أدى لاجتياز المياه إلى القرية، وهو ما اضطر الأهالي لأخذ أطفالهم ونسائهم، والصعود نحو أعلى مكان في المنطقة هربا من غمر المياه أراضيهم.

ولفت في حديثه إلى أن سكان القرية فوجئوا بغمر المياه أراضيهم وبيوتهم بعدما ضربهم الزلزال، وعند مغادرتهم واجهوا الكثير من المصاعب في ظل انهمار الأمطار وبرودة شديدة، فحاول السكان خروج بأقل الخسائر.

الكارثة متواصلة

وبحسب فريق الدفاع المدني، فقد تسبب هدم المياه لسواتر ترابية كانت مجهزة لمنع مياه النهر في نزوح عدد من المدنيين إلى قرى قريبة، مشيرا إلى أن أفراد الفريق يعملون على فتح قنوات لتصريف المياه، وتقييم الاحتياجات لسكان المنطقة من أجل تقديم المساعدات للأهالي المتضررين.

وقال منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني للجزيرة نت إن "سد التلول يوجد في منطقة منخفضة قريبة من نهر العاصي على الحدود السورية التركية، وهناك ساتر ترابي يمنع فيضان النهر على المدينة ويستفيد الناس منه لسقي أراضيهم".

وحذر المصطفى من أن استمرار فيضان النهر قد يتسبب في غمر مخيم للإيواء قريب من قرية التلول بعد غمرها وغمر الأراضي الزراعية المحيطة بها.

وأكد نشطاء في المنطقة أن الزلزال الأخير تسبب في دمار كبير في منطقة التلول الواقعة بريف سلقين، حيث انهارت معظم المباني الواقعة في المنطقة، دون أن يكون هناك فرق إنقاذ في المنطقة، وزاد من وقع الكارثة غمر المياه المنازل بعد هدم سواتر ترابية كانت تمنع النهر من الفيضان.

يحيى الشرتح يقول بأن هناك تعتيما إعلاميا على ما جرى في التلول لأن حجم الدمار في المنطقة هائل وليس هناك فرق لإنقاذ المدنيين وإزالة الركام في الوقت الحالي حيث لم يتم إعلام أحد بالكارثة.

ويضيف، في حديثه للجزيرة نت، أن مئات العوائل أصبحت في العراء، والمنطقة بحاجة لدعم فرق إنقاذ وكذلك دعم إغاثي بشكل عاجل وسريع لأن هناك كارثتين ضربتا المنطقة وهما الزلزال وفيضان المياه.

يذكر أن ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي الواقع في منطقة غرب إدلب يهدد عددا من القرى والمدن، ومنها بلدة دركوش ومدينة جسور الشغور وسط تحذيرات من الدفاع المدني لأهالي المناطق القريبة من النهر بضرورة توخي الحذر.