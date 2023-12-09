العواقب المحتملة للغارات الحوثية على السفن في البحر الأحمر

نشر "مركز البحوث التركي" مقالا يتناول الآثار المترتبة على الغارات الحوثية الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، قائلا إن هذه الغارات هي واحدة من نتائج حرب غزة التي زادت التوتر في المنطقة مما يسهم في تغيير موازين القوى العالمية.

وأوضح المقال الذي كتبه رياض دومازيتي أن الغارات الحوثية تؤثر على طرق التجارة والطاقة العالمية إذ يلعب مضيق باب المندب وقناة السويس في البحر الأحمر دورا حيويا في سوق الطاقة العالمية وقطاع النقل، ذلك أن 3 من أهم 7 نقاط عبور للنفط في العالم مرتبطة بهذا البحر.

تكاليف النقل ومدة العبور

وذكر أن عدم استقرار الأمن في البحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل ومدة العبور في التجارة العالمية بنسبة تقارب 43%.

وقال أيضا إنه من الممكن أن تؤدي أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر إلى سيناريو أوسع يتمثل في زيادة التسليح والعسكرة في المنطقة من قبل دول مثل الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، وهي دول لها وجود عسكري فعلي في البحر الأحمر، وبالتالي مزيد من تصعيد المنافسة العالمية.

الممر الهندي-الشرق أوسطي

ومن الآثار المترتبة على الغارات الحوثية في البحر الأحمر، يقول المقال، هو تعزيز الدعم الشعبي والرسمي لمشروع الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي الذي يشمل السعودية وإسرائيل ويتجاوز البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالأمن في اليمن، يتوقع المقال أن تؤجج الغارات الحوثية الحرب هناك مجددا وتعيدها إلى نقطة البداية لأن القوى الدولية ستحاول مواجهة استهداف الحوثيين للتجارة العالمية، إذ ستقوم الولايات المتحدة بزيادة دعمها اللوجستي والاستخباراتي والعسكري للتحالف المناهض للحوثيين.

وفي نفس الوقت، لم يستبعد الكاتب أن تدعم واشنطن الحوثيين "كلاعب شرعي" وفتح طريق للتفاوض المباشر أو غير المباشر معهم لخفض التوتر للحفاظ على توازن القوى الذي يشمل الصين أيضا.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت جماعة الحوثي في اليمن السيطرة على أكثر من سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وذلك بعد تحذيرات للجماعة بأنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، ردا على ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي منذ أكثر من شهرين.