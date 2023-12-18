لماذا نقلت "الدعم السريع" المعركة من الخرطوم إلى ود مدني؟

الخرطوم- نقلت قوات الدعم السريع حربها مع الجيش السوداني التي دخلت شهرها التاسع من الخرطوم إلى ود مدني الإستراتيجية عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون تحولا نوعيا في مسار القتال يستهدف توجيه رسائل متعددة وممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية لضمان مستقبل عسكري وسياسي للدعم السريع عبر طاولة المفاوضات.

وتعتبر ولاية الجزيرة هي الثانية في عدد السكان والثقل الاقتصادي بعد العاصمة، وفيها أكبر مشروع زراعي في البلاد عمره 98 عاما، ولديها موقع إستراتيجي حيث تربط الخرطوم التي تبعد عنها 186 كيلومترا مع ولايات شرق البلاد، وتؤوي أكثر من نصف مليون نازح، أغلبيتهم من العاصمة.

مناوشات واقتحام

وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة مناوشات وتحركات لقوات الدعم السريع في القرى والبلدات في شمال ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم وقعت خلالها أحداث نهب وسلب لممتلكات المواطنين ومحاولات أيضا من هذه القوات لتحسين صورتها عبر زيارة بعض قادتها العسكريين "خلاوي" تدريس القرآن ودعمها بالمواد الغذائية.

وهاجمت قوات الدعم السريع الخميس الماضي منطقة أبو قوتة في جنوب ولاية الجزيرة بعشرات المركبات القتالية، وسيطرت عليها ونهبت بعض ممتلكات المواطنين وأحد المصارف، قبل أن تنسحب من المنطقة، في عملية يبدو أن الغرض منها التمويه لصرف نظر الجيش عن الهدف الحقيقي الذي تخطط له.

وصباح يوم الجمعة الماضي، تحركت أكثر من 200 مركبة مقاتلة للدعم السريع انطلقت أغلبها من منطقة شرق النيل في شرق الخرطوم واتجهت صوب ود مدني بعد اقتحام قرى عدة.

واستطاعت القوة المهاجمة الوصول إلى مسافة 15 كيلومترا شرق المدينة، ورافق ذلك حالة هلع ونزوح قرابة 15 ألف شخص نحو ولايتي سنار والقضارف المجاورتين من حوالي 90 ألف نازح تستضيفهم المدينة.

ومنع الطيران العسكري والقصف المدفعي للجيش تقدم قوات الدعم السريع لاقتحام جسر حنتوب على النيل الأزرق المؤدي إلى المدينة، واستمرت الاشتباكات 3 أيام متتالية حتى تمكن الجيش من إبعاد الخطر عن المدينة.

رسائل وضغوط

بدوره، يرى الباحث في الشؤون العسكرية علي الحمادي أن قوات الدعم السريع تريد تخفيف الضغط على قواتها في العاصمة بعد مواجهتها ضغوطا عسكرية خلال الأسابيع الماضية في الخرطوم، حيث استطاع الجيش تحقيق تقدم وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفها في عمليات صامتة.

ورجح الحمادي أن يكون الجيش حصل على أسلحة نوعية جديدة واستخدم المسيّرات بكثافة، مما دفعه للتحول من الدفاع على مقاره الحيوية إلى الهجوم.

وبحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن قوات الدعم السريع تواجه صعوبة في تحقيق مكاسب عسكرية بولاية الجزيرة لأنها تقاتل في بيئة غير صديقة وتضاريس جغرافية مفتوحة تسمح للجيش بتوجيه ضربات جوية مؤثرة، إلى جانب أن قرب ود مدني من مناطق عسكرية للجيش في سنار والنيل الأزرق والقضارف يمكنها من الحصول على إمداد عسكري وبشري متواصل.

أما المحلل السياسي علي عبد الرحمن فيرى أن قوات الدعم السريع أرادت من الهجوم على ولاية الجزيرة ومركزها ود مدني تحقيق أهداف سياسية وعسكرية وإعلامية، أبرزها أنها لا تزال قوية ومتماسكة وتستطيع زعزعة الأمن والاستقرار في وسط البلاد وليس دارفور إذا لم يحدث اتفاق معها.

وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المحلل أن قوات الدعم السريع أرادت أيضا إحداث فرقعة إعلامية قوية بالزحف نحو وسط البلاد، وتهديد قلب ولاية الجزيرة وتقوية موقفها في أي جولات مفاوضات مقبلة حتى تضمن لنفسها دورا عسكريا وسياسيا في مرحلة ما بعد الحرب.

الهجوم على مدينة ود مدني غير مبرر وانتهاكاً صريحاً لحقوق المدنيين وحمايتهم، فهي مدينة تضم الملايين من سكانها والنازحين من الخرطوم وغيرها، والهجوم عليها يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم ومنازلهم وممتلكاتهم. والقتل والتدمير الكبير الذي الحقته… — Yassir Arman (@Yassir_Arman) December 15, 2023

تبرير وإدانة

وفي تبريرها الهجوم على ود مدني، قالت قوات الدعم السريع إن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش قرر أن تكون ولاية الجزيرة نقطة الانطلاق لمهاجمتها.

وذكرت -في بيان أمس الأحد- أنه كان من الواجب عليها الدفاع عن نفسها بوقف الهجوم عليها، والذهاب إلى معاقلها بولاية الجزيرة.

وأكدت قوات الدعم التزامها بالقانون الدولي الإنساني والتعاون مع الفاعلين في الحقل الإنساني للاستمرار في القيام بمهامهم بمساعدة المتأثرين بالحرب، حسب البيان ذاته.

في المقابل، أكد الجيش استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة، ودعا المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم وعدم الالتفات للشائعات التي تدعو إلى تثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله أمس الأحد إن "مليشيا آل دقلو (حميدتي) الإرهابية استهدفت قرى أبو قوتة وشرق الجزيرة وحاولت استهداف مدينة ود مدني، وهي مناطق ليس فيها أي أهداف عسكرية، مما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي ترفع فيه المليشيا الإرهابية شعارات كذوبة تتضمن الديمقراطية وغيرها من شعارات تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلا وترويعا ونهبا للممتلكات الخاصة والعامة".

وفي موقف لافت، رفض تحالف قوى الحرية والتغيير -الذي يعتبره خصومه ظهيرا سياسيا للدعم السريع- الهجوم على ولاية الجزيرة، ورأى الناطق باسمه ياسر عرمان أن الهجوم "غير مبرر ويعد انتهاكا صريحا لحقوق المدنيين وحمايتهم".

وقال عرمان في تغريدة على منصة "إكس" إن "ود مدني مدينة تضم الملايين من سكانها والنازحين من الخرطوم وغيرها، والهجوم عليها يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم ومنازلهم وممتلكاتهم".