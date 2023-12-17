نيوزويك: ترامب يتوقع فرار الناس من أميركا إذا فاز بالرئاسة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت إن الناس سيغادرون الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه لأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.

وتوقع ترامب -في كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد لأنصاره في مدينة درهام بولاية هامبشاير- أن بعض الأميركيين سيختارون الانتقال إلى خارج البلاد في حال توليه الرئاسة مرة أخرى.

ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن ترامب قوله "تعرفون ما سيحدث بمجرد أن نفوز، الناس سيهرعون إلى خارج البلاد، سيخرجون قبل أن نفعل أي شيء لأنهم سيدركون أنني سوف أعمل على إعادة وتوسيع قرار حظر السفر (إلى الولايات المتحدة) من الدول الموبوءة بالإرهاب".

وتابع "وسأقوم بفرض فحص أيديولوجي قوي لجميع المهاجرين غير النظاميين، إذا كنت تكره أميركا، إذا كنت تريد القضاء على إسرائيل، وإذا كنت متعاطفا مع الجهاديين فنحن إذن لا نريدك في وطننا، نحن لا نريدك".

وكان ترامب في فترة رئاسته السابقة قد فرض حظر السفر من دول معينة لأول مرة بموجب قرار تنفيذي في يناير/كانون الثاني 2017، وحظر القرار دخول الأشخاص من ليبيا وإيران والصومال وسوريا واليمن، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا.

وجرى توسيع القرار بعد ذلك ليشمل بورما وإريتريا وقرغيزستان ونيجيريا وتنزانيا والسودان، لكن الرئيس جو بايدن وقع في أول يوم من توليه المنصب قرارا تنفيذيا يلغي قرار سلفه بحظر السفر.

وأفادت نيوزويك في تقريرها بأنها تواصلت مع فريق حملة ترامب عبر البريد الإلكتروني للتعليق على ما ورد في خطاب الرئيس السابق، دون الحصول على رد.

ويعد ترامب الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لسباق الرئاسة في عام 2024.

ووفق المجلة، يواصل الرئيس السابق حشد أنصاره خلف حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، والتي تعتمد بشكل كبير على سياسة مناهضة الهجرة.

وذكرت في تقريرها أن ترامب قال "مازحا" -في تجمع حاشد بمدينة ميكون بولاية جورجيا في إطار حملة إعادة انتخابه- إنه إذا فاز بايدن بالرئاسة فسوف يغادر البلاد.

وأضاف في تلك المناسبة "إن التنافس ضد أسوأ رئيس في تاريخ الرئاسيات يفرض ضغوطا عليّ، هل يمكنكم أن تتخيلوا إذا ما خسرت، ربما سأضطر لترك البلاد؟ لا أدري".