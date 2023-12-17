فايننشال تايمز: جواسيس الصين يجندون النخب الأوروبية

أوردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن جواسيس صينيين يمارسون نشاطا واسعا في أوروبا وكندا وأستراليا وسط الأكاديميين والمشرعين والسياسيين ورجال الأعمال للتأثير عليهم، من أجل تشكيل النقاش السياسي حول القضايا التي تهم بكين.

وركزت الصحيفة، في تقرير لها كتبه 4 كتاب، على تجربة أحد الجواسيس الصينيين ويُدعى دانييل وو مع أحد السياسيين البلجيكيين كمثال على طريقة عمل التجسس الصيني.

وقال الكتاب ديمتري سيفاستوبولو، وهنري فوي، وجون بول راثبون، وجو ليهي إن دانييل وو الضابط في وكالة تجسس وزارة أمن الدولة الصينية جند فرانك كريلمان عضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق، ولمدة 3 سنوات، للتأثير على المناقشات في أوروبا حول قضايا تتراوح بين قمع الصين للديمقراطية في هونغ كونغ واضطهادها الأيغور في إقليم شينغيانغ.

إثارة الانقسامات بين أميركا وأوروبا

وزعم الكُتاب أنه بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس على وشك إجراء زيارة إلى الصين في أواخر عام 2022، طلب وو من كريلمان إقناع اثنين من الأعضاء اليمينيين في البرلمان الأوروبي بالقول علنا إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقوضان أمن الطاقة الأوروبي، وكتب وو في رسالة نصية إلى كريلمان: "يتمثل هدفنا في إثارة انقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وذكر الكُتاب أن العلاقة بين الضابط الصيني ووكيله البلجيكي وثقت من خلال رسائل نصية يعود تاريخها إلى ما بين عام 2019 إلى أواخر عام 2022، وتم الحصول عليها من مصدر أمني غربي في تحقيق مشترك أجرته "فايننشال تايمز" البريطانية و"دير شبيغل" الألمانية و"لوموند الفرنسية"، ولم يستجب كريلمان لجهود التواصل معه عبر الرسائل النصية والهاتف والبريد الإلكتروني.

قلق الغرب

وبيَّن الكُتاب أن التبادلات النصية تكشف بشكل واضح كيف تحاول المخابرات الصينية التأثير على المناقشات السياسية في جميع أنحاء العالم لصالح بكين، وهو القلق الذي تشير إليه وكالات الأمن الغربية بشكل متزايد.

ونقل الكُتاب عن أليكس جوسكي مؤلف كتاب جواسيس وأكاذيب، وهو كتاب عن وزارة أمن الدولة الصينية، قوله إن هذه الوزارة أمضت عقودا من الزمن في محاولة تشكيل السياسة والخطاب العالمي بشأن الصين.

ويعمل وو من فرع تشنغيانغ لجهاز الأمن القومي، وفقا لمسؤولي استخبارات من 4 دول غربية، كما تعقبته المخابرات الغربية وهو ينشط في بولندا ورومانيا.

الإيغور وكوفيد-19 وتايوان

وأفاد الكُتاب بأنه في إحدى المحادثات المتبادلة في عام 2021، أخبر وو كريلمان أنه تم تكليفه "بمهاجمة أدريان زينز"، الباحث الذي ساعد في الكشف عن كيفية احتجاز الصين لمئات الآلاف من أقلية الإيغور ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينغيانغ في أقصى غرب البلاد.

وأضاف الكتاب أن وو طلب من كريلمان المساعدة في تعطيل مؤتمر حول تايوان، وناقش الاثنان دفع أموال لوسيط للتأثير على كاردينال كاثوليكي للتحذير من تسييس كوفيد-19 مع تعرض الصين لضغوط بشأن الفيروس الذي انتشر في ووهان، وقال مسؤولون سابقون في المخابرات الأميركية لديهم خبرة في وزارة أمن الدولة الصينية، إن الرسائل تحمل السمات المميزة لعملية التأثير السياسي الكلاسيكية التي تقوم بها الوزارة.

السياسيون ذوو الرتب الدنيا

وأوضح أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية السابقين ذوي الخبرة في أوروبا إن وزارة أمن الدولة الصينية تميل إلى التركيز على تجنيد أو اختيار السياسيين ذوي الرتب الدنيا في القارة "الذين يتعاطفون مع قضية الصين أو الذين يستفيدون من سخاء الصين".

وقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية: "لقد تمكن هؤلاء السياسيون ذوو الرتب الدنيا من الوصول إلى كبار المسؤولين، ويناقشون معهم بانتظام مواضيع حساسة، ثم -عن قصد أو عن غير قصد- يتشاركون مع وزارة الأمن الداخلي ما حصلوا عليه".

وقال مصدر استخباراتي غربي إن قسم وزارة أمن الدولة الصينية في مقاطعة تشنغيانغ يضم ما يقدر بنحو 5 آلاف ضابط مخابرات يجتمعون عادة في مدينة سانيا بأقصى جنوب الصين، مضيفا أن الصين تتمتع بقدرة كبيرة على جمع المعلومات البشرية والإلكترونية في بروكسل، التي يُنظر إليها على أنها بيئة غنية بالأهداف بسبب كثافة وجود المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي.

بروكسل مركز رئيسي للتجسس

وذكر تقرير فايننشال تايمز أن سلطات التجسس الصينية تميل أيضا إلى تحمل المزيد من المخاطر في أوروبا، لأنها تدرك أن عواقب اكتشاف أمرها هناك أقل خطورة من الولايات المتحدة. وقال أحد كبار ضباط المخابرات الغربية السابقين إن بروكسل كانت موضع تركيز خاص، لأن أجهزتها الأمنية لم يكن لديها الموارد الكافية.

وأضاف أن بلجيكا أصبحت مركزا رئيسيا للعمليات الاستخباراتية من قبل مجموعة متنوعة من الدول المعادية بسبب سهولة العمليات هناك، وأكد متحدث باسم الحكومة البلجيكية أن السلطات المعنية على علم بقضية كريلمان لكنه لم يقدم أي تعليق آخر.