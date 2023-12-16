مقال بالغارديان: على بايدن إنقاذ إسرائيل من نتنياهو

يقول كاتب العمود بصحيفة "الغارديان" البريطانية جوناثان فريدلاند إن هناك طريقة واحدة للخروج من حرب غزة، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقلها، لذلك يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن إجبار نتنياهو على التنحي عن السلطة.

وأوضح فريدلاند أن نتنياهو يعارض الطريق الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما، وهو حل الدولتين، ويعمل الآن لمصلحته الشخصية فقط، ويجب على الرئيس الأميركي إنقاذ إسرائيل من رئيس وزرائها الحالي.

وأشار الكاتب إلى أن علاقة بايدن بإسرائيل عميقة للغاية، وقد أظهر ذلك في العديد من المناسبات وفي الأزمة الحالية، مضيفا أن عليه القيام بعمل أخير من الخدمة لإسرائيل، وهي مهمة يستطيع تنفيذها بشكل فريد بأن يطرد نتنياهو من السلطة ويبذل كل ما في وسعه لضمان عدم عودته.

وقال فريدلاند إن نتنياهو يعتقد أن الوقوف في وجه واشنطن يجعله يكسب الناخبين الإسرائيليين، وإن الخيارات الوحيدة المقبولة لقطاع غزة هي حكم ائتلاف من الدول العربية -التي لا تريد ذلك وسترفضها بالتأكيد دون مشاركة فلسطينية- أو إعادة احتلاله. فأحد الخيارين غير قابل للتطبيق، والآخر غير مقبول.

ومضى فريدلاند يقول إن جوهر المسألة هو أن إسرائيل يقودها حاليا رجل يقاتل من أجل نفسه فقط، وبايدن لديه القدرة على التأثير على الأحداث في إسرائيل، وقد يكون هو الشخص الوحيد في العالم الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل من نتنياهو، و"يجب عليه أن يفعل ذلك".