مخيم جنين- كشفت سيدات من مخيم جنين شمال الضفة الغربية تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهن في المخيم والاعتداء عليهن واعتقال الرجال من كل منزل دخلوه.

وقالت أم أحمد فريحات إن جنود الاحتلال استخدموها درعا بشريا للانتقال في شوارع المخيم وتركوها ساعات طويلة تحت المطر، فيما فتش عدد آخر من الجنود بيتها وعاثوا فيه خرابا.

وذكرت صابرين حسين أن جنود الاحتلال اعتقلوا زوجها المريض وابنها البالغ من العمر 19 عاما بعد الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه أكثر من 3 ساعات في غرفة منفصلة ثم اقتادوه معصوب العين ودون حذاء.

وكانت وسائل اعلام عربية نشرت فيديو يوثق اعتقال عدد من الشبان من مخيم جنين معصوبي الأعين.