كاتب إسرائيلي: نتنياهو لا يملك أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية

رأى كاتب إسرائيلي أنه في هذه الأيام العصيبة التي يجد فيها مواطنو إسرائيل صعوبة في تصور المستقبل ويعيشون في حالة من عدم اليقين الشديد، فإن هناك حاجة إلى قيادة في إسرائيل تتحدث إلى الشعب.

وقال الكاتب يائير غولان في مقال نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بعنوان "ليس لدى نتنياهو أي فكرة عن كيفية الخروج من هاوية هو مسؤول عنها" إنه في هذه الأيام حيث تم تدمير عالم الآلاف من المواطنين وبات مئات الآلاف من غير مأوى، ومعزولين عن روتين حياتهم اليومي، وبدون أي أمل في العودة لحياتهم الطبيعية، تبرز الحاجة لقيادة في إسرائيل تخاطب الناس.

ورأى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه تصور عن كيفية التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة سكان غلاف غزة لحياتهم الطبيعية، كما ليس لديه تصور للتعامل مع حزب الله وحماية وتأمين سكان شمال إسرائيل.

عليه أن يستقيل

وأضاف أن نتنياهو ليست لديه أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية، باستثناء تصريحات عديمة الفحوى والمضمون فيما يتعلق بالقضاء على حماس، كما أنه ليس لدى حكومته سياسة ولا إستراتيجية عسكرية لمواصلة الحرب.

وقال إنه لا بد من القول بشكل صريح إن رئيس وزراء يضع مصيره الشخصي قبل مستقبل البلاد لا يمكن أن يقود إسرائيل في هذا الوقت، مضيفا أنه بدون ضغط شعبي واسع النطاق ومستمر، لن تكون لديه أي نية للاستقالة أو الإعلان عن انتخابات جديدة.

ويشير الكاتب الإسرائيلي إلى أنه من الممكن بناء الأمل، لكن الأمر في الأساس متعلق بالقيادة والصدق في اتخاذ القرار، لا يمكن للأمل أن ينمو في فراش الفساد والقومية المتطرفة للحكومة الحالية، وعلى نتنياهو أن يستقيل الآن. حسب قوله.