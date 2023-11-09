صحف بريطانية: حظر مسيرة مؤيدة لغزة دون سند قانوني سيؤجج الانقسامات

تناولت بعض كبريات الصحف البريطانية اليوم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة. فقد حذرت افتتاحية الغارديان من أن حظرها بدون سند قانوني سيؤجج الانقسامات، وأنه إذا كانت الشرطة مقتنعة بأن الاحتجاج آمن، فلا ينبغي لبعض الوزراء إثارة الشكوك والمخاوف بشأنها.

وأشارت إلى أنه كثيرا ما تكون المظاهرات السياسية مثيرة للجدل، كما أن أي قضية يمكن أن تحشد عشرات الآلاف من الناس من المرجح أن تنطوي على مشاعر جياشة وتثير ردود فعل قوية.

وفي ظل نظام ديمقراطي، لا تعتبر هذه الأسباب كافية للحظر. ولهذا السبب قاومت شرطة العاصمة الضغط الوزاري لسحب الإذن بتنظيم مسيرة تضامن مع الفلسطينيين في وسط لندن في نهاية هذا الأسبوع.

ويرى السير مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة، أن مسيرة السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني لا تشكل تهديدا للسلامة العامة. وقد أرجأت الحكومة القرار على مضض، وربما بشكل مؤقت فقط.

واعتبرت الغارديان وجهة النظر الأكثر تطرفا هي ما عبرت عنها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، التي وصفت التجمعات المؤيدة للفلسطينيين بأنها "مسيرات كراهية" تظهر "ترهيب البلطجة والتطرف".

وقالت الصحيفة إن هذا خلط بين الرعب المبرر نتيجة لمحنة المدنيين الذي يعانون ويموتون تحت القصف الإسرائيلي في غزة، "ودعم حماس وأجندتها".

وإذا لم تدرك برافرمان وجود فرق بين هذه الاقتراحات، فهي ليست مؤهلة للتعليق على الإطلاق. وإذا كانت تطمس التمييز عمدا، فهي مذنبة بإثارة الانقسام وإثارة الشكوك بين الطوائف مما يجعلها غير صالحة للمناصب العامة.





زرع الفتنة

وفي السياق نفسه ترى مجلة إيكونوميست أن وزيرة الداخلية تستغل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، المقررة في لندن بعد غد، لزرع الفتنة. واعتبرت أن الحق في الاحتجاج أساسي، وكذلك أن تكون قوة الشرطة مستقلة.

ولفتت إلى أن يوم الهدنة، التي أنهت الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، ويتصادف مع المسيرة المقررة، يحيي ذكرى عدة أشياء، ولا يعني أي منها أن الاحتجاجات ضد القصف الإسرائيلي لغزة لا ينبغي أن تحدث في ذلك اليوم، وبعضها يشير إلى ضرورة القيام بذلك.

ويتذكر يوم الهدنة أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة منذ عام 1914. ويحتفل بالنصر على القوى التي كانت ستحرم البريطانيين من الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج.

وعلقت إيكونوميست بأنه إذا كانت كلماتها تهدف إلى إثارة الفرقة، فقد نجحت. وحث بعض المحرضين اليمينيين المتطرفين في الأيام الأخيرة أنصارهم على "الدفاع" عن النصب التذكاري لقتلى الحرب في وسط لندن. وربما دفع ذلك شرطة العاصمة إلى حث منظمي المسيرة على إلغائها.

لكن كبح الحق في الاحتجاج خطأ. فقد أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ولم يردد الآخرون في الحكومة لغة برافرمان المثيرة للانقسام. وقد أقر أليكس تشاك، وزيرالعدل، بأن الحق في الاحتجاج هو "ما يجعلنا دولة عادلة وحرة".

وختمت المجلة بأنه يبدو من غير المرجح أن يتوقف الناشطون المؤيدون للفلسطينيين عن الاحتجاجات، ويبدو أن وزيرة الداخلية عازمة على تأجيج التوترات. والشرطة لديها مهمة صعبة بما فيه الكفاية دون أن تثير برافرمان الذعر.