كيف اختلقت مجموعة إعلامية ألمانية الأكاذيب حول غزة؟

برلين- يجتهد عدد من القنوات الألمانية الداعمة لإسرائيل في شيطنة الفلسطينيين، خصوصاً مجموعة "أكسل شبرينغر" التي تملك عدة وسائل إعلامية، منها المحطة التلفزيونية "فيلت" (Welt) وصحيفة "بيلد" (BILD) الأكثر انتشاراً في البلاد، لكن المجموعة وقعت مؤخراً في فضائح إعلامية كبرى.

ونشرت "فيلت" في أحد برامجها ما اعتبرته "تحققاً من الأخبار" وزعمت أن شاباً فلسطينياً من غزة، هو صانع المحتوى صالح الجعفراوي، ليس سوى مجرد ممثل، وأطلقت عليه لقب "باليوود" وهو لفظ أطلقته دوائر إسرائيلية وأخرى داعمة لها على من تصفهم بالمتلاعبين في الإعلام من الفلسطينيين عبر "التمثيل واستجداء العواطف".

وبثّت القناة عدة مقاطع تزعم أن الجعفراوي يحمل السلاح، وفي لقطة أخرى يمشي في شارع، ثم يظهر في مستشفى يبكي، وفي لقطات أخرى يظهر كصحفي، وفي أخرى يحمل طفلاً، ثم يظهر حتى كممرض، ولقطة أخرى للشخص داخل "كيس جثت" قبل أن تتهمه "فيلت" بالتمثيل داخل مستشفى وهو يتلقى العلاج.

وتعنون تغطيتها للحرب على غزة بـ"حرب إسرائيل ضد الإرهاب" وتبث صوراً أخرى مأخوذة من الانترنت لإثبات روايتها، قبل أن تربط كل هذا بصورة زعمت أن نشطاء فلسطينيين ينشرونها لعائلة فلسطينية قديمة، بينما هي تعود لعائلة أرمينية، حتى تستدل على كلامها بوجود "فبركة فلسطينية".

ولم تتوقف "فيلت" الناطقة بالألمانية عند هذا الحد، بل قام كليمنس فيرجين كبير المراسلين لديها بنشر الفيديو مترجماً إلى الإنجليزية على تويتر، وراسل قناة "بي بي سي" بالقول "كيف أن قناة خاصة وصغيرة نسبياً مثل فيلت تعمل بميزانية أصغر بكثير من ميزانيتكم، تبين أن هذا الرجل (في إشارة للجعفراوي) ممثل باليوود، بينما مراسلوكم لا يعرفون ذلك؟".

ما قامت به القناة الألمانية لم يكن سبقاً، بل مجرّد تكرار للدعاية الإسرائيلية على مواقع التواصل، إذ نشرت الصور ذاتها حسابات لشخصيات إسرائيلية قبل أيام، وفندها عدد من المستخدمين والصحفيين واعتبروها جزءا من حرب إعلامية لمحاولة تقليل التضامن العالمي مع غزة، خصوصاً أن حساب الجعفراوي يتابعه 2.7 مليون شخص.

ورد الصحفي ومدقق الحقائق الأمريكي مات بيندر على مراسل القناة الألمانية قائلا "عليك أن تشعر بالخجل من طريقة عملكم اللامسؤولة، أنتم تنشرون الأكاذيب على أنها مثال لتغطية جيدة. عار عليكم".

وذكر بيندر -الذي قام بالتحقق من هذه المزاعم منذ أيام- أن ادعاء فبركة الجعفراوي لعلاجه بالمستشفى كاذب، "لأن شخصاً آخر هو من يظهر في فيديو العلاج، وتحديدا شاب اسمه محمد زنديق، والفيديو رُفع على تيك توك في أغسطس/آب الماضي، عندما فقد الشاب محمد ساقه في هجوم إسرائيلي على الضفة الغربية".

on the left is Saleh Aljafarawi, found on Instagram posting footage from Gaza as saleh_aljafarawe

the person in the hospital is 16 yo Mohammed Zendiq. the footage was posted on TikTok in August when he was hospitalized after losing his leg during an IDF raid in the West Bank pic.twitter.com/V1sXl56s0U

— Matt Binder (@MattBinder) October 26, 2023