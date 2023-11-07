طرد رجل أعمال أميركي من مباراة في كرة القدم لرفعه علم إسرائيل

أوردت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن نادي إيغلز في فيلادلفيا واتحاد كرة القدم الأميركي طردا جورج نوركروس رجل الأعمال الأميركي في ولاية نيوجيرسي من مباراة في دوري كرة القدم من مقصورته الخاصة في الملعب خلال مباراة بين إيغلز ودالاس كاوبويز ليلة الأحد بعد أن رفع لافتة تجمع بين العلمين الأميركي والإسرائيلي.

وهدد نوركروس -الذي كان برفقة مجموعة تضم المرشح الجمهوري للرئاسة كريس كريستي- بمقاضاة نادي إيغلز واتحاد كرة القدم الأميركي وشركة أمنية.

مؤيد قوي لإسرائيل

وقال نوركروس في بيان إنه كمشجع عاطفي منذ فترة طويلة وحامل تذكرة موسمية شاهد إيغلز واتحاد كرة القدم الأميركي يدليان بتصريحات واضحة وقوية بشأن العديد من قضايا العدالة المدنية المهمة والصراعات العرقية والعالمية، بما في ذلك دعم شعب أوكرانيا "لذلك كمؤيد قوي لإسرائيل البلد الذي تعرض لهجوم شرس قبل أقل من شهر اعتقدت أنه كان موقفا مهما يجب إظهاره".

وانتشر مقطع فيديو طرد نوركروس -والذي يمكن رؤيته يتجادل فيه بغضب مع موظفي "لينكولن فايننشال فيلد" قبل اصطحابه من مقصورته- بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأحد، وادعى نوركروس أنه "تعرض للاعتداء" من قبل الموظفين.

سياسة الملعب

يذكر أن سياسة ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" تحظر رفع اللافتات والعلامات أو تعليقها على هيكل الملعب.

وحدد الملعب هذه العلامات بـ"غير اللائقة التي لا تتعلق بالحدث، والتي يُحتمل أن تكون مسيئة للمستفيدين الآخرين والقادرة على حجب آراء المعجبين الآخرين أو التي يعتبرها إيغلز خطيرة أو غير مناسبة".

وقال نوركروس "أنا أفكر فيما إذا كنت سأرفع دعوى ضد إيغلز واتحاد كرة القدم الأميركي وشركة الأمن التي أخرجتني من المقصورة أمام الآلاف من المشجعين، وأحث مؤيدي إسرائيل الآخرين على جعل مشاعرهم معروفة للفريق واتحاد كرة القدم الأميركي".

وفي بيان سابق ردا على مزاعم بأنه كان مسيئا جسديا، قال نوركروس إن الفيديو أظهر أنه لم يكن كذلك، وأنه "كان هناك 15 شخصا في المقصورة وهم شهود، بمن في ذلك العديد من أعضاء إنفاذ القانون المرخصين الذين يمكنهم تأكيد عدم وجود اعتداء جسدي من قبلي".