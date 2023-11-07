بوليتيكو: دبلوماسيون أميركيون ينتقدون سياسة إسرائيل في مذكرة مسربة

وجه موظفو وزارة الخارجية الأميركية انتقادا لاذعا لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في مذكرة معارضة، قائلين إنه -من بين أمور أخرى- يجب أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لانتقاد إسرائيل علنا.

وتشير الرسالة الحصرية التي حصلت صحيفة بوليتيكو الأميركية على نسخة منها إلى تزايد فقدان الثقة بين الدبلوماسيين الأميركيين في نهج الرئيس بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط. وتعكس مشاعر العديد منهم، خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا، وفقا لمحادثات مع العديد من موظفي الإدارات، بالإضافة إلى تقارير أخرى. وأضافت أنه إذا اشتدت مثل هذه الخلافات الداخلية، فقد تصعب على إدارة بايدن صياغة سياسة تجاه المنطقة.





وتورد المذكرة طلبين رئيسيين: أن تدعم الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك بث انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين التي تفضل الولايات المتحدة عموما الحفاظ على سريتها.

وتنص على أن الفجوة بين الرسائل الأميركية الخاصة والعامة "تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تقدم المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوئها تضرها".

وتقول الرسالة "يجب أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على أهداف عسكرية مشروعة". وتضيف "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو توظف علنا استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، فيجب أن نعلن أن هذا يتعارض مع قيمنا الأميركية حتى لا تتصرف إسرائيل بحصانة".

وعلقت الصحيفة بأن الحجج الواردة في الوثيقة تقدم نافذة على تفكير العديد من الأشخاص في وزارة الخارجية، التي طالما أزعجها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.