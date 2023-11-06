موسكو الأولى عالميا في السباق النووي.. ما الأسلحة التي تمتلكها؟

نشر موقع روسي أنه ولأول مرة، في تاريخ الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق روسيا على منافسيها في هذا المجال، وذكر بعض الأسلحة التي تمتلكها موسكو.

ونقل الكاتب أوليغ كومسومولسكي في التقرير الذي نشره موقع "نيوز ري" عن أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف قوله إن روسيا أصبحت تتفوق على منافسيها في مجال الأسلحة النووية، حيث أصبحت تملك أسلحة إستراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما يضمن الأمن لروسيا لعقود قادمة.

وأوضح الكاتب أن الأسلحة النووية الإستراتيجية الروسية تتكون من صواريخ بعيدة المدى يمكن إطلاقها من الأرض أو من سفينة أو غواصة، أو من مجمع متنقل أو قاذفة قنابل، ومنها "يارس"، و"ساتان"، و"سارمات"، و"توبول-إم"، و"أفانغارد"، و"داجر"، و"سينيفا"، و"لاينر"، و"بولافا"، و"بوسيدون" و"زركون"، كما تشمل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية "تيوليب" و"إسكندر" و"جياسنت" و"مالكا".

روسيا وأميركا

ونسب الكاتب إلى معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان معا حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية في العالم، حيث يبلغ المخزون العالمي من الرؤوس الحربية النووية 12512 وحدة، منها 5889 في الاتحاد الروسي، و5244 في الولايات المتحدة، وتأتي الصين في المركز الثالث من حيث الإمكانات النووية، حيث زادت عدد الرؤوس النووية من 350 إلى 410 وحدة.





وقال الكاتب إنه بحسب مقال نشره هانز كريستنسن ومات كوردا الخبيرين في اتحاد العلماء الأميركيين، فإن الإحصائيات تفيد بأن القوات الجوية الأميركية تمتلك 400 صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز مينوتمان 3، ولكل منها شحنة واحدة بقدرة 300 أو 335 كيلوطنّا، وهذه الصواريخ في مهمة قتالية في قواعد مينو (داكوتا الشمالية)، ومالمستروم (مونتانا)، وفرانسيس وارين (وايومنغ).

تخزين

وأضاف الكاتب أنه لدى القوات الجوية الأميركية 200 شحنة تكتيكية تتراوح من 0.3 إلى 50 كيلوطنّا للقنابل "بي آي61-3" و"بي61-4″، ويتم تخزين 100 منها في 6 قواعد في 5 دول تابعة لحلف شمال الأطلسي -بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا -، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، ومن المقرر تسليم حوالي 300 رأس حربي إضافي بقوة 5 إلى 150 كيلوطنّا إلى الأهداف بواسطة القاذفات الإستراتيجية بي-2 إيه (20 طائرة)، وبي-52 إتش (87 طائرة).

واختتم الكاتب التقرير بقوله إن الخبراء يضيفون أن البحرية الأميركية لديها 14 غواصة إستراتيجية من طراز "أوهايو تحمل ما يصل إلى 20 صاروخا بالستيا من طراز ترايدنت-2: 8 منها مخصصة للعمليات في المحيط الهادي، و6 في المحيط الأطلسي، في حين تقوم 8 إلى 10 غواصات بدوريات في البحر باستمرار.