واشنطن – تظاهر الآلاف في العاصمة الأميركية للاحتجاج على دعم إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل وعدوانها العسكري المستمر على قطاع غزة. وقدرت بعض المصادر عدد المشاركين بما يزيد عن مئة ألف شخص، مما يجعلها الأضخم في تاريخ المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني في واشنطن.

واكتست الشوارع المؤدية إلى ساحة الحرية، المجاورة للبيت الأبيض في جادة بنسلفانيا، بالآلاف من الأعلام الفلسطينية، وارتدى الآلاف الكوفيات الفلسطينية المميزة.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل رسائل من أهمها أن العدوان على غزة سيكون عاملا هاما في محاولة إعادة انتخاب بايدن. وجاء في اللافتات عبارات منها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المذبحة" و"بايدن يخوننا" و"بايدن مجرم حرب" و"في نوفمبر سنتذكر"، مما يعكس نية الكثير من الناخبين العرب والمسلمين عدم التصويت للرئيس بايدن في انتخابات 2024 الرئاسية.

ودعم التجمعَ ائتلافٌ واسع بما في ذلك الجماعات الحقوقية الداعمة للفلسطينيين، والمدافعون المناهضون للحرب والمناخ، والمنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية، ومجموعات حقوق السكان الأصليين، ومنظمات العدالة العرقية.

وفي حديث للجزيرة نت، قال أحمد شلبي، الأميركي ذو الأصول المصرية، إنه سيصوت لصالح "شخص لن يكون دمية للحكومة الإسرائيلية. لن أصوت لبايدن، ولن أعطي صوتي لترامب".

في حين قالت السيدة رجاء العزاوي، وهي أميركية ذات أصول مغربية، إنها جاءت من ولاية نيوجيرسي للمشاركة في المظاهرة. وأكدت أنها لن تصوت لبايدن بعدما صوتت له عام 2020 معتقدة "أنه يمثلني ويمثل المسلمين بعد خبرة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب السيئة، لكن بايدن أظهر وجهه الحقيقي، لذلك لن أصوت له، ولن يصوت له أي من المسلمين من حولي".

‼️HAPPENING NOW: Tens of thousands of protestors in Washington DC demand CEASEFIRE NOW!

🇵🇸The people of the world stand with Palestine! pic.twitter.com/LCBj0YdvoJ

— ANSWER Coalition (@answercoalition) November 4, 2023