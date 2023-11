باريس- بعد قطع الماء والدواء والوقود وفرض التهجير القسري، يبدو أن أساليب جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتعذيب الفلسطينيين لم تشف غليله بعد، وأدخل أسلحة جديدة في حربه المستمرة على قطاع غزة.

وثق تحقيق أجراه برنامج الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، استخدام جيش الاحتلال قذائف الفوسفور الأبيض في مناطق مكتظة بالسكان في القطاع المحاصر وجنوب لبنان.

ويأتي هذا التحقيق في أعقاب قصف الاحتلال للقطاع على نحو غير مسبوق، وارتكابه هجمات عشوائية وغير قانونية في حق المدنيين العزل والنازحين في أماكن كانوا يعتقدون أنها آمنة.

اعتمدت منظمة العفو الدولية في تحقيقها على شهادات أطباء ومرضى تعرضوا لحروق، فضلا عن تحديد مواقع التقاط مقاطع فيديو وصور، أكدت بشكل لا يجعل مجالا للشك استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وغزة.

وقال إيميريك إيلوين، خبير الأسلحة في المنظمة بفرنسا إنه رغم وجود أنواع مختلفة من المتفجرات، كان من السهل التعرف على قذائف الفوسفور التي أطلقتها إسرائيل من مدافع الهاوتزر، لأنها تتميز بذخائر تشبه الألعاب النارية التي تضيء في السماء، وتشتعل عند ملامستها الهواء، متسببة بدخان كثيف ورائحة كريهة جدا، حسب وصفه.

وأكد إيلوين في حديثه للجزيرة نت أن المنظمة وثقت هذه الحالات في جنوب لبنان و قطاع غزة، معتبرا أن هذا الأمر ليس جديدا، وأن إسرائيل اقترفت الجريمة نفسها في عام 2009 على نطاق واسع في القطاع، ووثقت المنظمة حينها إصابات خطيرة للغاية بين السكان المدنيين.

ويستخدم الفوسفور الأبيض بشكل أساسي لإنشاء حاجز دخان كثيف أو لتحديد الأهداف. ويمكن أن يعاني الأشخاص الذين يتعرضون للمادة الحارقة من تلف في الجهاز التنفسي وفشل في الأعضاء. كما يصعب علاج الحروق، ولا يمكن إطفاؤها بالماء، إذ يؤدي تعرض 10% من جسم الإنسان لها إلى الموت.

والتحقيق ـ بتفاصيله المؤرخةـ متاح لدول العالم والمحكمة الجنائية الدولية وجميع السلطات التي ترغب في استخدامه لتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، أكد خبير الأسلحة نفسه أن المنظمة قدمت مناشدة إلى الحكومة الفرنسية لإخبار الإسرائيليين بضرورة التوقف عن استخدام هذا النوع من الذخيرة، لأن فرنسا -باعتبارها دولة تتحمل مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي- ملزمة بذلك، قبل أن يستطرد قائلا "لكننا لم نتلق أي رد منها حتى الآن".

Gaza is being bombed with internationally banned white phosphorus. Please help by spreading the real picture and not following the lies #FreeGaza #IsraelTerrorists #طوفان_الاقصى_ #طوفان_الاقص #IsraelPalestineWar #palastine #Gaza #FreeGaza #FreePalestineFromHamas pic.twitter.com/qJiAXaEB8v

— رماس || 𝐑𝐄𝐌𝐀𝐒 (@NajjarrRem56834) October 12, 2023