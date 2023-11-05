ابنة زوج كامالا هاريس تجمع الأموال لأجل غزة

تشارك إيلا إيمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في حملة عامة لجمع التبرعات من أجل غزة، حسب ما كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست أمس السبت.

ووضعت ابنة زوج هاريس، وهي يهودية في الأصل، المناشدة على صفحتها على "إنستغرام"، التي تضم 315 ألف متابع.

ونبهت صحيفة "جروزاليم بوست" التي نقلت هذا الخبر عن صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، إلى أن إيمهوف تجاهلت ذكر هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و"قتل فيه أطفال إسرائيليون"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إيمهوف اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الحملة هي "لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة".

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها قد تبرعت للحملة التي يديرها صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، فإن الصحيفة ذكرت أن الحملة جمعت حتى الآن 7.8 ملايين دولار.

وذكر التقرير أن المؤسسة التي تجمع الأموال لصالحها هي مؤسسة خيرية فلسطينية يقع مقرها في كينت بولاية أوهايو، ونجحت في جمع 21 مليون دولار لقضاياها عام 2021.

وتعليقا على هذه المسألة قال النائب جيف فان درو، وهو جمهوري من نيوجرسي إن "هذا أمر مثير للقلق إلى أقصى درجة".

ويعمل فان درو في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي، وقال إنه يرى أن فرص وصول حماس إلى أي مساعدات مالية يتم إرسالها إلى غزة هي "أكيدة".

وقد أشار أشخاص لهم علاقة بإيمهوف في وقت سابق إلى أنها لا تعتبر نفسها يهودية، "ولا تريد التحدث نيابة عن اليهود، كما أنا خجولة بطبعها".

ويبدو أن إيمهوف تتمتع بعلاقة شخصية جيدة مع زوجة أبيها، نائبة الرئيس، التي هنأتها عبر "إنستغرام" على تخرجها من مدرسة بارسونز للتصميم في مدينة نيويورك، وفقا لجروزاليم بوست.