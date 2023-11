برلين– تعمل اللوبيات الداعمة لإسرائيل بشكل قوي في الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، حيث تستغل الخصوصية التاريخية للأخيرة ومسؤوليتها عن الجرائم النازية بحق اليهود، لكسب المزيد من مواقف الدعم والتأييد من برلين لمصلحة إسرائيل.

وإذا كانت هذه الجماعات في الولايات المتحدة تعتمد أساسا على المال وعلى شبكة العلاقات مع الديمقراطيين والجمهوريين، فهي تعتمد في ألمانيا على المعطى التاريخي الذي يكبّل السياسة الألمانية، ويعد عاملا أساسيا في تحوّل "أمن إسرائيل" إلى "مصلحة وطنية عليا" في ألمانيا.

وتؤكد السجلات العامة وجود جماعات ضغط تدعم إسرائيل. لكن هذه السجلات لا تضم الجميع، خصوصا أن جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل لا تكون بالضرورة جمعيات مسجلة، بل قد تكون هيئات دينية.

هو أكبر هيئة تمثل اليهود في ألمانيا، لكن عوض التركيز على أوضاع الجالية اليهودية في البلاد والدفاع عن قضاياها، أو الدفاع عن الديانة اليهودية في حد ذاتها، فإن هذه الهيئة تتخذ مواقف في السياسة الخارجية لألمانيا.

يعلن المجلس بوضوح دعمه المطلق لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية"، مما يجعل عددا من اليهود داخل ألمانيا، خصوصا اليسار، يرفضون تمثيله لهم، خصوصا أن نصف يهود ألمانيا غير مسجلين ضمن الجالية اليهودية التي يفترض أن المجلس يمثلها.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس فهو "يقف ضد أي شكل من أشكال الشيطنة ونزع الشرعية وتطبيق المعايير المزدوجة تجاه الدولة اليهودية الوحيدة". لا يُعترف بالمجلس كلوبي في ألمانيا، كونه مؤسسة ضمن مؤسسات القانون العام، وليس منظمة غير حكومية، لكن استفادته من رمزية تمثيل اليهود تجعله مؤثرا في المجال السياسي.

ويصل دعم المجلس لإسرائيل درجة جمع التبرعات لصالح الجيش الإسرائيلي، كما وقع في العدوان الحالي على قطاع غزة، رغم أن هذه الأموال تُستخدم في أعمال قتالية، كما طالب الحكومة الفدرالية بوقف كل أشكال الدعم المالي الموجهة للفلسطينيين بشكل فوري غداة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم أن جزءا كبيرا من هذا الدعم موجه حصرا للشؤون الإنسانية.

ويمارس المجلس ضغوطا على الأحزاب، وسبق أن اتهم أعضاء من حزب اليسار بمعاداة السامية لمواقفهم المنتقدة لإسرائيل. تصل الضغوط كذلك إلى المنظمات غير الحكومية، ودعا المجلس مؤخرا فرع حركة "جمعة من أجل المناخ" في ألمانيا إلى النأي بنفسها عن الحركة الدولية بعد تضامن هذه الأخيرة مع غزة.

المفكرون المنتقدون لإسرائيل، ولو كانوا يهودا، بدورهم في مرمى المجلس، ومنهم الفيلسوفة الأميركية جوديث بتلر، وكذلك لاعبو كرة القدم، كالمغربي نصير مزراوي بسبب تمنيه النصر للفلسطينيين. فضلا عن الإعلام، كمجلة "دير شبيغل" التي اتهمها المجلس بـ"استخدام كليشيهات معادية للسامية" ردا على تحقيق كشف كيف استخدمت منظمتان داعمتان لإسرائيل -سيأتي ذكرهما لاحقا في هذا التقرير- نفوذهما في البرلمان الألماني.

كما يحظى المجلس بدعم كبير من السلطات الألمانية، وينسق مع الحكومة على أعلى مستوى. ووافق البرلمان الألماني مؤخرا على رفع الدعم المخصص له من 13 مليون يورو إلى 22 مليونا، علما أن المبلغ كان في حدود 10 ملايين قبل عام 2018.

تأسست عام 2018، على يد إليو أدلر، وهو طبيب أسنان. تقول الجمعية إن هدفها الرئيسي هو التعبير عن المواقف الألمانية-اليهودية، وإنها منظمة يهودية ترغب بضمان مستقبل يهودي في ألمانيا، لكن جل عملها يركز على دعم التوجهات الإسرائيلية.

كشف تحقيق "دير شبيغل" أن الجمعية شنت حملة لتصنيف حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" (BDS) معادية للسامية. تقول المجلة إن 103 من أصل 700 نائب برلماني كانوا غير متفقين مع هذا القرار، بحكم أنه سيؤثر على التعاون مع المنظمات الفلسطينية، لكنهم لم يستطيعوا الوقوف ضده حتى لا يُتهموا بمعاداة السامية.

تعمل هذه المنظمة على إيجاد متبرّعين لعدد من شخصيات الأحزاب الألمانية، والهدف أن يعبروا عن مواقف تتماشى مع السردية الإسرائيلية، فضلا عن نشر مطالب لمزيد من التضييق على الفلسطينيين.

لا تقدم الجمعية في بياناتها المنشورة في سجل اللوبيات معلومات مفصلة عن طبيعة أنشطتها المادية، لكنها تؤكد أنها حصلت على مداخيل تجاوزت 877 ألف يورو عام 2022، وجل الدعم مصدره وزارة الداخلية الألمانية.

🇮🇱❤️ Our hearts are with the people of Israel 💔#AmIsraelChai! pic.twitter.com/3EQtxywpS3

— WerteInitiative. jüdisch-deutsche Positionen (@WerteInitiative) October 7, 2023