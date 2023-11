واشنطن- ألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه به في إطلاق النار على 3 طلبة من أصل فلسطيني كانوا يحضرون تجمعا في عطلة عيد الشكر بالقرب من حرم جامعة فيرمونت مساء السبت.

والطلاب الثلاثة في مدينة بيرلنغتون بولاية فيرمونت المجاورة للحدود الأميركية الكندية، تعرضوا لإطلاق النار مساء السبت، في عمر الـ 20 عاما، وهم: هشام عورتاني من جامعة براون؛ وكنان عبد الحميد من جامعة هافردفولد؛ وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي. وجميعهم فلسطينيون، اثنان مواطنان أميركيان والثالث يحمل إقامة دائمة.

وقال قائد شرطة بيرلنتغون جون مراد، إن اثنين من الضحايا كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية بالأبيض والأسود.

واعتقل عملاء من سلطة إنفاذ القانون جيسون إيتون (48 عاما) أثناء عملية تفتيش وتحقيق في منطقة إطلاق النار في بيرلينغتون في الساعة 3:38 مساء أمس الأحد، حسبما ذكرت إدارة شرطة بيرلينغتون في بيان لها.

وجمعت السلطات الأدلة أثناء تفتيش شقة إيتون في مبنى قريب من موقع إطلاق النار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاثنين. وقال مراد في بيان له مساء الأحد إن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 3 طلاب فلسطينيين حوالي الساعة 6:25 مساء السبت "ربما كان جريمة كراهية".

واستقرت حالة اثنين من الطلاب، في حين يعاني الثالث من "إصابات أكثر خطورة". وقالت الشرطة إن الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما كانوا يسيرون خلال زيارة لمنزل قريب لأحد الضحايا عندما واجههم رجل أبيض يحمل مسدسا.

وقال مراد: "دون أن يتكلم، أطلق 4 طلقات على الأقل من المسدس، ويعتقد أنه هرب. وقد أصيب الضحايا الثلاثة، اثنان في جذعهم وواحد في الأطراف السفلية".

وقال قائد الشرطة، الذي أعرب عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، إنه لا توجد معلومات إضافية تشير إلى وجود دافع. وأضاف "في هذه اللحظة المشحونة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث ولا يشك في أنه ربما كان جريمة بدافع الكراهية. وقد كنت على اتصال بالفعل مع شركاء التحقيق والادعاء الفدراليين للتحضير لذلك إذا ثبت ذلك".

كما نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الإقليمي في مدينة ألباني بولاية نيويورك، بيانا في وقت متأخر من أمس الأحد على منصة إكس، قال فيه إن المكتب يحقق في إطلاق النار مع إدارة شرطة بيرلينغتون المحلية ووكالات اتحادية وحكومية ومحلية أخرى.

وأدان أعضاء الكونغرس في ولاية فيرمونت إطلاق النار، وقال السيناتور بيرني ساندرز في بيان له "إنه لأمر صادم ومزعج للغاية أن 3 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص هنا في بيرلينغتون. الكراهية ليس لها مكان هنا أو في أي مكان، إنني أتطلع إلى إجراء تحقيق كامل. تعاطفي معهم ومع عائلاتهم".

في حين ذكر السيناتور بيتر ويلش، في تغريدة له على موقع "إكس"، أن ولاية فيرمونت "لا تتسامح مع الكراهية أو الإسلاموفوبيا" وأنه يتوقع من سلطات إنفاذ القانون "التعرف بسرعة على مطلق النار ودوافعه".

I’m heartbroken by yesterday’s senseless shooting of three Palestinian-American students visiting Burlington.

We do not tolerate hate or Islamophobia in Vermont. I expect law enforcement to quickly identify the shooter and their motive, & will continue to monitor the situation.

— Senator Peter Welch (@SenPeterWelch) November 26, 2023