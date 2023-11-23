وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني داخل مقر اليونسكو

نظمت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك على هامش المؤتمر العام الـ42 للمنظمة المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وطالب المشاركون في الوقفة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، مشددين على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو منير أنسطاس إن هذه الوقفة بدعم من المجموعة العربية برئاسة اليمن، تحمل رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أنسطاس أن "الجميع يتحدث عن فئتين من الضحايا هما الشهداء والمصابون، ولكن للأسف هناك فئة ثالثة وهي الأكبر وهم الأحياء، فهم أيضا ضحايا، فجميع سكان غزة ضحايا، حتى الذين لم يصابوا، لكنْ لديهم شخص قتل أو أصيب في المستشفى، وهناك من ليس لديه حياة طبيعية، لذا فهم أيضا ضحايا".

بدوره، أكد رئيس المجموعة العربية والمندوب الدائم لليمن لدى المنظمة محمد جميح، أن حضور السفراء يبعث "رسالة تضامن قوية إلى أبناء غزة الواقعين تحت قصف آلة الحرب الإسرائيلية، كما يرسل رسالة للمجتمع الدولي حول جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار جميح إلى أن منظمة اليونسكو أبدت اهتماما قليلا فيما يتعلق بما يحدث في غزة، "وهذا ليس ما كنا نتوقعه من هذه المنظمة أو من الأمانة العامة".

وفي كلمته دعا المندوب الدائم لقطر لدى اليونسكو ناصر بن حمد الحنزاب المنظمة الأممية إلى القيام بواجبها تجاه ما يتعرض له أبناء غزة من جرائم، داعيا إلى احترام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2601 لعام 2021.

وفي كلمة مماثلة ندد مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى اليونسكو ناجي عباسي بحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخرقه لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وكافة الأعراف الإنسانية، وقتل الأبرياء وتدمير المؤسسات الصحية والتربوية.