نيوزويك: وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يمتد لأسابيع

قالت مجلة نيوزويك إن المسؤولين الإسرائيليين وافقوا على وقف إطلاق النار بعد إقرار صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدعو لإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكجزء من الصفقة، ستطلق حماس سراح ما لا يقل عن 50 شخصا من نحو 240 على مدى 4 أيام، سيكون هناك خلالها توقف للقتال، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء.

وعرضت إسرائيل أن تمدد الهدنة ليوم واحد لكل 10 "رهائن" يُطلق سراحهم. ووفقا لمسؤولين إسرائيليين وحماس، سيُطلق سراح النساء والأطفال أولا.

وذكرت المجلة الأميركية أن هذا الإعلان جاء بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاق حظي بتأييد مجلس الوزراء الحربي.

ومن جانبها، حددت حماس في بيان منفصل -أعلنت فيه الاتفاق أمس الثلاثاء- شروط الحركة لوقف إطلاق النار قائلة إنها "ستطلق سراح 50 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما من محتجزي الاحتلال، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال".

وأضافت "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لعدة أيام، نعلن بعون الله وتوفيقه أننا توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف مؤقت لإطلاق النار) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية متواصلة ومقدرة".

ولفتت نيوزويك إلى أنه بموجب الاتفاق، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قد يستمر وقف إطلاق النار بين الحكومة الإسرائيلية وحماس لأكثر من أسبوعين.

ومع ذلك، قبل تصويت مجلس الوزراء، قال نتنياهو إن الحرب ستستمر بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار. وقال رئيس الوزراء "هناك كثير من الهراء في أنه بعد التوقف لإعادة رهائننا سنوقف الحرب".

وأضاف "ثم اسمحوا لي أن أوضح: نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب. سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهداف حربنا: القضاء على حماس، وإعادة جميع رهائننا ومفقودينا، وضمان عدم وجود عنصر في غزة يهدد إسرائيل".