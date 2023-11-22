سياسة

بوليتيكو: واشنطن زودت تل أبيب بمواقع منظمات إنسانية بغزة لكن إسرائيل قصفتها

This handout satellite picture released by Maxar Technologies on November 12, 2023, shows the damage arround the Shifa Hospital in Gaza City's al-Rimal district. More than 10,000 people have been killed in relentless Israeli bombardment of the Gaza Strip, according to the Hamas-run health ministry, since the war erupted after Palestinian militants raided southern Israel on October 7 killing at least 1200 people, according to official Israeli figures. (Photo by Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2023 MAXAR TECHNOLOGIES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Satellite image ©2023 Maxar Technologies" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED - /
صورة بالأقمار الاصطناعية نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تظهر الأضرار التي لحقت بمستشفى الشفاء في منطقة الرمال بمدينة غزة (ماكسار تكنولوجيز)
22/11/2023-|آخر تحديث: 22/11/202306:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت تزود إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة منذ أسابيع لمنع توجيه ضربات ضد منشآتها، لكن إسرائيل واصلت ضرب هذه المواقع.

وتضمنت المعلومات التي أعطيت للحكومة الإسرائيلية إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لعدد من المرافق الطبية ومعلومات عن تحركات مجموعات الإغاثة في غزة لمدة شهر على الأقل، وفقًا لـ3 أشخاص مطلعين على الاتصالات. وقد مُنحوا جميعا حق عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم يخشون أن يؤدي التحدث علنا إلى زيادة صعوبة عمل منظمات الإغاثة في غزة.

ومع ذلك، شنت إسرائيل عمليات في مواقع المساعدات أو بالقرب منها، بما في ذلك المستشفيات، مما أدى إلى تدمير المباني ومنع الوقود وغيره من الإمدادات الحيوية.

ومن غير الواضح إذا ما كانت الولايات المتحدة أعدت قائمة رسمية بـ"ممنوع الضرب" أم أنها تقدم توجيهات لمرة واحدة، لكن المسؤولين ساعدوا في نقل إحداثيات المجموعات التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية في غزة وتعمل خارج المستشفيات والمكاتب الصغيرة وتعيش في دور الضيافة.

ومن بين المواقع المقدمة للحكومة الإسرائيلية مرافق طبية، بما في ذلك مستشفى الشفاء، الذي سيطر جيش الاحتلال على أجزاء منه يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وعلقت الصحيفة الأميركية بأن القصف الإسرائيلي المستمر لهذه المرافق الإنسانية يثير مزيدا من الأسئلة عما إذا كانت واشنطن تتمتع بالنفوذ السياسي الذي يريده كثيرون في الإدارة تجاه إسرائيل. والفجوة صارخة بشكل خاص بالنظر إلى أن الهدف هو حماية عمال الإغاثة، وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى إفادات الذين عملوا في منظمات الإغاثة في المنطقة بقولهم إن إسرائيل تتخلى عن الممارسات التي استخدمتها سابقا لحماية المجموعات الإنسانية.

وقالت جماعات الإغاثة، خاصة التي تعمل في مستشفيات غزة، إن العمليات الإسرائيلية جعلت من المستحيل تقريبا الاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى، ومن بينهم الأطفال المبتسرون.

وقالت بوليتيكو إنه من غير الواضح إذا ما كانت إسرائيل تختار تجاهل المعلومات المقدمة أو إذا ما كانت أنظمة منع الاشتباك غير مكتملة تماما. وأضافت أن كلا الاحتمالين مثيران للقلق والانزعاج، خاصة أن الحرب دخلت شهرها الثاني بالفعل، ولا تلوح لها نهاية في الأفق.

المصدر : بوليتيكو