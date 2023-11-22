بقذائف بعضها فسفوري.. إسرائيل تستهدف كل ما يتحرك بقرى الجنوب اللبناني

بيروت- بوتيرة متصاعدة يشتد القصف الإسرائيلي على منطقة قرى الشريط الحدودي اللبناني الجنوبي، بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، حيث كان من اللافت تركيز الإسرائيليين على استهداف أي تحرك في المنازل والأحياء السكنية بالمدفعية والطائرات المسيّرة.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة الشعيتية قضاء صور جنوب لبنان، كان بداخلها 5 فلسطينيين استشهدوا على الفور، في حين امتد القصف إلى بلدات مارون الراس وعيتا الشعب وحولا وبني حيان وكامل الخط الحدودي الجنوبي.

ولم تقف الاعتداءات الإسرائيلية عند هذا الحد، فعمدت المدفعية الإسرائيلية في الموقع المواجه لبلدة طير حرفا بالقطاع الغربي إلى استهداف الصحفيين، فاستشهد 3 صحفيين، اثنان منهم من قناة الميادين هما الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، وذلك أثناء تغطيتهم للأحداث في الجنوب اللبناني بعد قصف نقطتهم.

من جهتها، عمدت المقاومة الإسلامية في لبنان إلى قصف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مستعمرات المنارة والمالكية والجليل الغربي، ردا على استهداف المدنيين والصحافيين، مما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح حسب بيان المقاومة.

سكان كفر كلا مهددون

ونتج عن واحدة من سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء سكنية داخل بلدة كفركلا بقذائف متنوعة ومنها الفسفورية، استشهاد المسنة لائقة سرحان وجرح اثنين من عائلتها، بعد أن استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منزلها.

أما ابن البلدة إبراهيم حمّود، فبقي صامدا في منزله رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة الحدودية، ويؤكّد في حديثه للجزيرة نت أن "المراكز الإسرائيلية المواجهة لكفركلا تتعمّد قصف الأحياء السكنية والمنازل التي بقي بعض السكان فيها، وتدمّرت 5 بيوت جراء هذه الاعتداءات"، ويلفت إلى صعوبة التنفس بسبب القصف بالفوسفوري، الذي يخنق الأنفاس بحسب تعبيره.

يرفض حمّود أن يترك أرضه وبيته، ويقول "أنا باقٍ هنا في منزلي، ولن يخرجوني منه إلا جثّة هامدة، أنا لن أخرج إلى أيّ مكان فأنا لا أتحمّل التذلل لأيّ كان، ولا أن أطلب حاجة من أحد، وأنا أعيش بمنزلي بما تيسّر من مؤونة، واشترى بعض الحاجات من بعض المحال التجارية التي تفتح من وقت لآخر".

التنقل والتجوّل داخل أحياء البلدة صعب للغاية وفق ما يؤكّد حمّود، حيث إنه يتجوّل بحذر شديد، ولا يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى، "لأن الإسرائيلي عدو غاشم يقصف بأيّ لحظة دون سابق إنذار" حسب وصفه، ويضيف "العدو لا يميّز بين مدني وعسكري، وإسرائيل تنتقم منا كمدنيين فتقصف بيوتنا، نحن في قرى الشريط في حرب حقيقية منذ أكثر من شهر، ونحن نعيش حالة قلق وترقب، لكن كل هذا لن يدفعني للخروج من بيتي".

وأكد رئيس بلدية كفركلا حسن عيسى في حديثه للجزيرة نت أن "العدو الإسرائيلي يقوم بأعمال عدوانية تجاه الآمنين في منازلهم في كفركلا وفي كل قرى الجنوب، غير آبه للمواثيق الدوليّة التي توجب حماية المدنيين أثناء الحروب".

وأضاف عيسى "خلال الأيام الأربعة الأخيرة كان واضحا أن العدو الإسرائيلي يريد أن يستهدف الصامدين في منازلهم والذين لم يخرجوا منها، وأيضا استهدف المدنيين بالفوسفوري المحرم دوليّا، فهو يحاول من خلال ذلك القضاء على كل من ينجو من القصف المباشر بالمدفعيّة أو بالمسيّرات، ليموت بالدخان الفوسوفري القاتل، وهو استعمل وسيستعمل كل الوسائل لقتل المدنيين".

الخيام أصابها الشلل

تحملت مدينة الخيام المجاورة لكفركلا القصف الإسرائيلي بشتى الوسائل خلال الأيام الأخيرة، وكانت حصيلة العدوان الأخير عليها شهيدين، بعد أن قصفت طائرات العدو منزلا في المدينة مساء الاثنين.

يؤكّد أحد سكان المدينة محمد أبو عبّاس في حديثه للجزيرة نت، أن الحياة شبه مشلولة فيها "فالسكان يخشون التنقل في وضح النهار، أو في الليل، بسبب المسيرات التي لا تفارق سماء المنطقة، والتي تقصف أي شيء يتحرّك، ومن أجل ذلك نزحت معظم العائلات نحو مناطق أكثر أمانا".

كما ذكر أبو عباس أن "معظم المنازل المواجهة لمستوطنة المطلة لم يتمكّن أصحابها من الوصول إليها لإخراج أمتعتهم أو حاجياتهم، لأن الإسرائيلي عندما يشعر بأي تحرّك داخل هذه المنازل أو بمحيطها، يعمد مباشرة إلى قصفها بالمدفعية".

استهداف ميس الجبل

ولم يكن حال بلدة ميس الجبل أفضل بكثير من جاراتها في المنطقة الحدودية، فقد اندلعت المناوشات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أول يوم، تزامنا مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، ومنذ ذلك الحين تتعرض البلدة يوميّا للقصف الإسرائيلي بشتّى الأسلحة والذخائر، لا سيما استهداف عدة منازل مأهولة في البلدة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منزل المواطن في البلدة محمد زهر الدين، المؤلف من 3 طوابق، مما أدى إلى دمار الطابق الأخير بشكل كبير، وتضرر الطابقان السفليان، ودمر سيارة بشكل كامل جراء سقوط الركام عليها.

يؤكّد زهر الدين في حديثه للجزيرة نت أن "العدو الإسرائيلي استهدف المنزل بقذيفة مباشرة من الموقع المواجه للبلدة، وتم الاستهداف بعد ساعة من خروجه من المنزل، ويلفت إلى أن الأضرار كبيرة جدّا، لكن المهم أن لا إصابات في الأرواح".

ويشير زهر الدين إلى أن "العدو عاد وقصف منزل خالته بالمسيرة، ودمر أجزاء كبيرة منه، ويقع على مقربة من منزله في حي سكني قديم، حيث البيوت تتجاور مع بعضها بعضا".