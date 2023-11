برلين – "العديد من الألمان غير اليهود، يريدون أن يعلموننا ما هي معاداة السامية. إنهم يستغلون اليهود لتحقيق مكاسبهم السياسية والشخصية" هكذا تقول إيريس هيفيتس، عن جمعية "الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط" للجزيرة نت.

هيفيتس هي واحدة من أشهر اليهود الإسرائيليين في ألمانيا الداعمين بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني، لكنها ليست وحدها. في ألمانيا يخوض يهود بشكل مستمر حملات رافضة للسياسات الإسرائيلية والألمانية المتعلقة بفلسطين، ومن ذلك الحرب على غزة.

هذا النضال يكلفهم كثيرا من التضييق، مثل الضجة التي أثارها مشهد هيفيتس وشرطة برلين توقفها لمجرد أنها حملت لافتة كتبت عليها "كوني يهودية وإسرائيلية.. أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، كما أن زميلها في الجمعية "أودي راس" أوقف عن عمله مرشدا في المتحف اليهودي في برلين، بسبب حديثه عن فصل عنصري داخل إسرائيل لعدد من زوار المتحف.

This week, we spoke with Iris Hefets, who in mid-October was detained by police in Berlin while staging a lone protest in which she held up a sign that read “As an Israeli Jew: Stop the genocide in Gaza”.

Yesterday, for the same reason, Iris was arrested once again. pic.twitter.com/rp138Uioa0

— DiEM25 (@DiEM_25) November 11, 2023