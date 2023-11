القدس المحتلة – أعادت المعلومات الأولية لتحقيقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة احتمال مقتل مئات الإسرائيليين بنيران جيش الاحتلال خلال معركة "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الماضي.

وأظهرت المعلومات ذاتها أن مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت النار على المشاركين في مهرجان الموسيقى "نوفا" بمستوطنة "ريعيم" في "غلاف غزة"، سعيا منها لقتل المسلحين من فصائل المقاومة الفلسطينية الذين وصلوا للمكان.

وبحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن ضابط كبير في الشرطة، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى مكان الحفل قادمة من قاعدة "رمات دافيد" قرب حيفا، وأطلقت النار على المسلحين، وعلى ما يبدو أصابت أيضا العديد من المحتفلين الذين كانوا بالمكان.

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة تلقت 24 ألف مكالمة صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجميعها تستغيث من أجل المساعدة والإنقاذ من الهجوم المفاجئ لمقاتلي كتائب القسام الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل جماعي.

وأشارت الشرطة إلى أنها عند 6:22 صباحا أطلقت صفارات الإنذار في محيط الحفل، واستدعت تعزيزات من مختلف وحدات الشرطة، وفرقت المحتفلين، حيث تم التبليغ عن استهداف مكان الحفل بالرصاص والصواريخ.

وانتهت الاشتباكات في مكان الحفل الموسيقي -بحسب تحقيق الشرطة- عند الساعة 3:30 عصرا بالقضاء على كافة المسلحين، دون توضيح ما إذا قتل العديد من المحتفلين برصاص الشرطة.

وكشف التحقيق العملياتي للشرطة أن الحفل الموسيقي شارك فيه 4400 شخص، قتل منهم نحو 364 خلال الاشتباكات بين مقاتلي القسام وقوات الشرطة الإسرائيلية، واختطاف 40 شخصا، وكذلك مقتل 15 شرطيا في الاشتباكات، في حين تم اعتقال 4 من المسلحين.

