أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولا أمميا قال إنهم حذروا في مناقشات مع الولايات المتحدة من "نكبة أخرى"، مضيفا أنهم لا يعتقدون أن الإسرائيليين سيسمحون للنازحين من شمال غزة بالعودة إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يقولون إنهم يبحثون عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجنوب، لذا فهم يريدون طرد الناس من هناك أيضا.

وقال المسؤول إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإقامة "منطقة آمنة"، وإن واشنطن "تضع الاقتراح كحل إنساني"، لأن مدارس الأمم المتحدة التي تعمل كملاجئ للفلسطينيين النازحين مكتظة، والناس ينامون في العراء حتى مع هطول الأمطار وانخفاض درجة الحرارة.

رفض مصري

وأضاف المسؤول الأممي أن مقترح المنطقة الآمنة يجعل مصر "متوترة للغاية"، لأن الظروف في أي "منطقة آمنة" من المرجح أن تتدهور على المدى المتوسط، مما يدفع "أولئك القادرين على تحمل تكاليفها" إلى السعي لدخول مصر.

وتصر القاهرة على أنها غير مستعدة لاستضافة تدفق اللاجئين الفلسطينيين الذين يطردون من غزة.

وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال إنه مستعد لتوسيع عمليته البرية خارج شمال غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من محاولات تطويق السكان في "منطقة آمنة" في جنوب غرب القطاع.





وجاءت تصريحات هاليفي بعد يوم من إسقاط الجيش الإسرائيلي آلاف المنشورات على بعض الأحياء في خان يونس جنوبي غزة تحث المدنيين على إخلاء منازلهم، وحذرت منظمات الإغاثة من أن النزوح الجماعي للمدنيين يفاقم كارثة إنسانية.

رفض إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة قالت أول أمس الخميس إنها لن تشارك في أي "مناطق آمنة" يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر الإنسانية على المدنيين، مشيرة إلى أنه "لا توجد منطقة آمنة حقا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو إنفاذها من خلال وجود القوات المسلحة".

وحذر رؤساء 20 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة وغيرها في بيان مشترك من أنه في ظل الظروف السائدة فإن المقترحات لإنشاء منطقة آمنة من جانب واحد في غزة تهدد بإحداث ضرر للمدنيين وخسائر واسعة النطاق في الأرواح ويجب رفضها.

وقبل غزوها البري لغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت إسرائيل إنها ستقيم "منطقة آمنة" في المواسي، وهي منطقة مساحتها 14 كيلومترا مربعا في الجنوب الغربي حيث سيتم تقديم المساعدات الإنسانية.