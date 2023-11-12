واشنطن تطلب توضيحا من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن غزة

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصلت مع المسؤولين الإسرائيليين، وطلبت منهم توضيح ما كان يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال "إن إسرائيل ستستمر في السيطرة الأمنية على قطاع غزة".

وقالت الصحيفة إن نتنياهو ظل يردد هذه العبارة عن وضع غزة بعد انتهاء الحرب مرات عدة خلال الأيام الأخيرة، وذلك في بيان أمس السبت ومقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية وفي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أشار هذا الأسبوع إلى الهدف النهائي بعد إنهاء سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعه به في رام الله أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تلعب دورا محوريا في مستقبل غزة.

وفي بيان له في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، تناول نتنياهو مسألة "اليوم التالي" للحرب في غزة، وقال "لن نوافق على التخلي عن السيطرة الأمنية على غزة تحت أي ظرف من الظروف"، مضيفا "في اليوم التالي ستكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون هناك تهديد آخر من قطاع غزة لإسرائيل".

وفي ما يتعلق بإمكانية إقامة مستوطنة في غزة، قال نتنياهو إنه "لا يعتقد أن ذلك هدف واقعي".