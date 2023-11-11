حرب غزة.. كيف ستتعامل بغداد مع التصعيد ضد القواعد الأميركية بالعراق؟

بغداد- مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تتصاعد حدة التوترات الأمنية في العراق إثر استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا من قبل ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أقرت أمس الجمعة بتعرض قواعدها في العراق وسوريا لنحو 46 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع التأكيد على أن 56 أميركيا تعرضوا لإصابات نتيجة هذه الهجمات التي أعقبت عملية طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد حذرت الإدارة الأميركية من استمرار هذه الهجمات مع مطالبة السلطات العراقية بحماية المصالح الأميركية التي تؤكد واشنطن أن قواعدها في البلاد تأتي وفق الاتفاقيات الثنائية بين واشنطن وبغداد.

وكان العراق قد شهد تراجعا كبيرا في استهداف القواعد الأميركية منذ تولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو ما يضع حكومة السوداني في مأزق كبير بعد أن حذرت الإدارة الأميركية بغداد من أنها سترد على هذه الاستفزازات في ظل استمرار استهداف القواعد وعدم انصياع الفصائل العراقية للمطالب الحكومية.





مأزق كبير

وتعليقا على ذلك، يقول الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف "إن الضربات الموجهة للقواعد الأميركية تشكل حرجا كبيرا للحكومة العراقية، ولا سيما أن هذه الهجمات توقفت بعد تشكيل حكومة السوداني".

وفي حديثه للجزيرة نت، كشف أبو رغيف المقرب من صناع القرار بالعراق أن الحكومة لا تزال تفاوض الأطراف المعنية لأجل إيقاف هذه الهجمات ضد المصالح الأميركية، مبينا أن استمرارها يشكل ضغطا كبيرا على بغداد، مشيرا إلى أنه إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتم اتخاذ رد فعل قوي من قبل الولايات المتحدة ضد المهاجمين، مما قد يزيد تعقيد الوضع ويجر العراق إلى دوامة جديدة من العنف.

وتابع أن كتلة الإطار التنسيقي مطالبة بإقناع الفصائل المسلحة بالعدول عن استهداف مصالح واشنطن، مما يحفظ مصلحة البلاد من أي منزلق خطير قد تشهده بغداد، بحسب أبو رغيف.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد القدو -في حديثه للجزيرة نت- إن الحكومة العراقية تواجه موقفا لا تحسد عليه، مشيرا إلى أن موقف فصائل المقاومة وبقصفها القواعد الأميركية فإنها تسلط ضغطا على واشنطن التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة.

وعلى الجانب الآخر، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل مهند الجنابي أن استهداف الفصائل المسلحة القواعد الأميركية لن يؤثر في الدعم الأميركي لإسرائيل ولن يثنيها عن ذلك، ولا سيما أن تأثيرها الميداني محدود للغاية.

وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد الجنابي أن هذا الاستهداف سيضر بالوضع العراقي، وأنه يأتي في خضم إزعاج وتوتر العلاقات العراقية الأميركية، مبينا أن الحكومة لن تستطيع إيجاد مخرج من هذا الوضع، وأن الجناح المسلح للإطار التنسيقي يبدو أنه غير راض عما يجري من استهداف للقواعد الأميركية.

خيارات صعبة

وعما إذا استهدفت واشنطن الفصائل العراقية في سياق الرد على استمرار الهجمات، يرى الجنابي أن السوداني سيكون أمام تحد كبير، موضحا أن من يقدم على هذه الهجمات هو التيار الأصولي للفصائل المسلحة مثل كتائب النجباء وحزب الله العراق وسيد الشهداء، في الوقت الذي تبدو فيه فصائل أخرى مثل عصائب أهل الحق وجند الإمام وكتائب الإمام علي وغيرها بعيدة عن هذه الهجمات، بما يمكن تسميتها خلافات بين جناح الحشد الشعبي وفصائل التيار الأصولي، وفق الجنابي.

بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي أن الحكومة العراقية في موقف حرج مما يجري، وأن رد واشنطن قد يأتي في حال سقوط ضحايا أميركيين فقط، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لن تلجأ إلى الرد على منفذي هذه الهجمات.

أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد القدو فيقول معلقا "إن الفصائل لديها كيانها ودعمها الخاص، ولولا هذه الفصائل لما تحرر العراق من تنظيم الدولة، وبالتالي فإن مبرر هذه الهجمات هو استمرار دعم واشنطن لإسرائيل في حربها"، مبينا أن أي تعرض حكومي للفصائل سيحدث خللا في الاستقرار الأمني للعراق وفي الوضع الاقتصادي المستقر إلى حد ما، وفق قوله.

أما الخبير الإستراتيجي فاضل أبو رغيف فيعلق بأن الحكومة العراقية لن تنجر إلى المواجهة مع الفصائل المسلحة التي قد تؤدي إلى فتح جبهة داخلية مع الكتل السياسية والأطراف الأخرى، وفق أبو رغيف.

ومع استمرار الحرب على غزة توعدت ألوية الوعد الحق بأنه في حال استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل فإن احتماليات استهداف القواعد الأميركية في الكويت والإمارات واردة الحدوث.

وتعليقا على ذلك، يرى الخبير العسكري حسن العبيدي أن أي استهداف للقواعد الأميركية في دول الخليج ينطلق من العراق سيؤدي إلى دخوله في مرحلة أمنية حرجة للغاية، مما سيزيد احتماليات رد عسكري أميركي كبير ضد الفصائل المسلحة، وفق قوله.

أما بشأن احتمالات الرد الأميركي مع استمرار الهجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا فيعلق العبيدي قائلا "أعتقد أن واشنطن لن تلجأ إلى الخيار العسكري حاليا في الرد على الهجمات التي تستهدف قواعدها، أما في حال توسع الحرب إلى لبنان وسوريا فإن الرد الأميركي سيكون حتميا وعلى كافة الجبهات".

وبشأن موقف الحكومة العراقية، امتنع المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن الرد على تساؤلات الجزيرة نت بشأن موقف الحكومة من استمرار استهداف القواعد الأميركية وخيارات الحكومة في التعامل معها.

ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي يشير فيه العديد من المراقبين إلى أن استمرار الحرب وطول أمدها يعززان فرضيات توسع الحرب إلى إقليمية تشمل دول المنطقة، ومن ضمنها العراق.