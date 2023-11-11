سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

استطلاع رأي: الأميركيون لا يريدون القتال من أجل بلدهم بعد الآن

NEW YORK, NY - NOVEMBER 16: Men who have signed up to join the U.S. Marines stand in line to do qualifying pull-ups at recruiting station November 16, 2021 in New York City. The U.S. currently has 1.3 million active-duty service members. Due to attrition and retirement, the military needs to find more than 150,000 new recruits every year to meet its overall end strength goal. (Photo by Robert Nickelsberg/Getty Images)
شباب بمركز التجنيد في 16 نوفمبر 2021 في نيويورك يسجلون للانضمام إلى مشاة البحرية الأميركية (غيتي إيميجز)
11/11/2023

نشرت مجلة نيوزويك استطلاعا للرأي أجري مؤخرا أظهر أن أغلبية البالغين الأميركيين لن يكونوا مستعدين للخدمة في الجيش إذا دخلت الولايات المتحدة في حرب كبرى، فيما يبدو أن ثقة الجمهور في القوات المسلحة آخذة بالتراجع.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الأعداد تأتي في الوقت الذي كافحت فيه جميع فروع القوات المسلحة في السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف التجنيد الخاصة بها، مما يشير إلى تزايد اللامبالاة تجاه الخدمة العسكرية.

ولفتت إلى أن استطلاع الرأي -الذي أجراه معهد الأبحاث إيشلون إنسايتس على 1029 ناخبا محتملا في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن قادت حماس هجومها مسلحا غير مسبوق على إسرائيل في 7 من الشهر نفسه- أظهر أن 72% من المستطلعين لن يكونوا على استعداد للتطوع للخدمة في القوات المسلحة إذا دخلت أميركا في صراع كبير، مقارنة بـ21% على استعداد للتطوع، وكان الباقون غير متأكدين.

وأشارت المجلة أيضا إلى استطلاع آخر أجرته مؤسسة غالوب في يونيو/حزيران الماضي أظهر أن الثقة في الجيش تراجعت للسنة السادسة على التوالي إلى 60%.

وأضافت أنه في عام 2023 فشل الجيش والقوات الجوية في تحقيق أهدافهما بتجنيد نحو 10 آلاف، فيما كان عدد المجندين في البحرية أقل من 6 آلاف، ومنذ عام 1987 انخفض عدد الأفراد العاملين بنسبة 39%.

ونقلت عن خبراء المجال أن مثل هذا النقص مثير للقلق في ظل صورة عالمية متقلبة بشكل متزايد، حيث لا تعرف القيادة الأميركية متى سيتعين عليها بعد ذلك استخدام قوتها العسكرية الكاملة.

PARRIS ISLAND, SOUTH CAROLINA - MARCH 25: A US Marine Corps recruits crawl through mud as they go through a simulated resupply effort during a Crucible training exercise on March 24, 2022 in Parris Island, South Carolina. Recruits go through the 54-hour exercise in the 10th week of their 12-week basic training with physical and mental drills, little sleep and with minimal food followed by a ceremony where they receive their Eagle, Globe and Anchor award before graduating into the Marine Corps. (Photo by Robert Nickelsberg/Getty Images)
جندي مارينز يزحف عبر الطين أثناء خضوعه لجهود محاكاة لإعادة الإمداد خلال التدريب (غيتي إيميجز)

ويضيف الخبراء أن هناك مزيجا معقدا من العوامل التي تساهم في قضية التجنيد بالجيش، بما في ذلك تكييف هذه القضية مع جيل مستهدف أصغر سنا أكثر انشغالا بالتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن التوقعات الاقتصادية التي تثبت أنها بيئة مليئة بالتحديات لجهود التجنيد.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي لخبراء التجنيد العسكري ديفيد يوستيس أن هناك عوامل أخرى في عملية التوظيف نفسها كان لها تأثير على عدد المجندين الذين يصلون إلى المعسكر التدريبي، بما في ذلك الحدود اليومية للعدد الذي يمكن تجنيده، بالإضافة إلى زيادة الفحوصات الطبية ومعرفة السجل الجنائي للمتقدم للتجنيد.

واختتمت نيوزويك تقريرها بأن الجيش يواجه أيضا مستوى عاليا من عدم اللياقة للخدمة بين عامة السكان، واعتبارا من عام 2020 أشارت التقديرات إلى أن 77% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما كانوا غير مؤهلين لأسباب طبية، أو تعاطي المخدرات، أو سجلاتهم الجنائية.

المصدر : نيوزويك