إلغاء "صلاة سلام".. حلقة جديدة من الضغوط على داعمي فلسطين بألمانيا

ميونخ- كان من المتوقع أن يصلي مسلمون ويهود ومسيحيون معا في مدينة ميونخ بداية هذا الأسبوع، في رسالة لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، خصوصا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن هذا الحدث الداعم للسلام أيضا، تم إلغاؤه في آخر لحظة بضغوط من جهات داعمة للسياسات الإسرائيلية.

الحدث كان من المفترض أن يُنظم في ساحة "مارين بلاتز" وسط ميونخ، ودعا له مجلس المسلمين في المدينة، لكن عمدتها ديتر ريتر، أعلن عن إلغائه قائلاً إن "الوقت لم يحن بعد لتنظيم هذه الصلاة في المدينة"، رغم أنه كان راعيا لها في البداية، ما خلف استياءً كبيرا وسط صفوف مجلس المسلمين، الذي وصف قرار الإلغاء بـ"المر".

وبرّر العمدة اتخاذ قرار الإلغاء بانسحاب ممثل عن الديانة اليهودية من الحدث، ما يجعل إمكانية عقده مستحيلة، لكن جهات أخرى تؤكد أن السبب هو ضغوطها على بلدية المدينة لأجل الإلغاء، بسبب عدم رضا هذه الجهات عن المسلمين المشاركين في الحدث، بينما أكدت منظمات مسلمة أن سبب انسحاب ممثلين عن اليهود، وكذلك عن البروتستان، كان لأسباب تخصّ موعد الصلاة، وليس رفضاً للدعوة.

ولم يوضح ممثل اليهود سبب عدم الحضور، لكن موقع الإذاعة البافارية العامة (BR) أشار إلى أن السبب هو الانتقادات التي وُجهت للمنظمين، ما دفع بممثلي اليهود والبروتستانت إلى الانسحاب، في حين صرّح الأسقف البروتستانتي كريستيان كوب، بأنه دون مشاركة ممثل عن اليهود، لن تكون الصلاة ممكنة، لكنه وعد بتكثيف الحوار لأجل جعل هذه الصلاة ممكنة في وقت لاحق.

ضغط وتشديد

الضغوط ضد الصلاة المشتركة جاءت من بعض المنظمات، من أهمها "التحالف اليساري ضد معاداة السامية"، وهو تجمع لشباب من أحزاب ومنظمات وسط اليسار، تدعم إسرائيل.

شنّ هذا التحالف حملة انتقادات ضد الصلاة، وبرّر ذلك بوجود "منظمات معادية للصهيونية" داخل مجلس المسلمين لها علاقات مع تنظيم "الإخوان"، ووصلت انتقاداته لحد "التشكيك في جدية دعوات المجلس للسلام"، واحتفى هذا التحالف كثيرا بقرار الإلغاء، معتبرا أنه حقق هدفه، إذ لا يمكن "تحقيق السلام مع الإسلاميين" حسب زعمه.

ولأجل الضغط أكثر على البلدية لإلغاء الحدث، قام هذا التحالف بربط الحدث بسعيد رمضان، وهو أحد الكوادر التاريخية للإخوان المسلمين، بحكم أنه مؤسس المركز الإسلامي في ميونخ (IZM)، إحدى المؤسسات الممثلة في مجلس المسلمين بالمدينة، وتحدث التحالف عن علاقة الإخوان المسلمين بحركة حماس.

ومن الضاغطين كذلك، رئيس الجمعية الإسرائيلية – الألمانية فولكر بيك، الذي ينتمي لحزب الخضر، ومن أكثر الشخصيات الألمانية دعما لإسرائيل، الذي صرّح بأن "هذه الصلاة حدث لن يخدم سوى حماية حركة حماس والمواقف الإسلامية"، ورحب فولكر لاحقا بقرار الإلغاء.

لكن رغم ذلك، انتقد كل من فولكر بيك والتحالف اليساري المذكور قرار البلدية بعدم ذكر الأسباب الحقيقية وراء الإلغاء، والاختباء وراء إلغاء ممثل "المكون اليهودي" لمشاركته، إذ كانا يطالبان أن تذكر البلدية بوضوح أنها تتحفظ على مشاركة مجلس المسلمين.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن بعض الجمعيات المرتبطة بمجلس المسلمين في ميونخ موجودة تحت مراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية، ومنها "التجمع الإسلامي الألماني" (DMG)، وهي جمعية كان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا قد أسقط عضويتها، بمبرّر "تبعيتها للإخوان"، لكن مجلس ميونخ في حد ذاته لا يقع تحت أيّ مراقبة أو اتهامات رسمية بالتطرف.

"نحن مع السلام"

ومن الانتقادات التي رفعها معارضو الصلاة المشتركة بحق المؤسسات الإسلامية المشاركة، هو ما كتبه إمام مسجد المركز الإسلامي في ميونخ على صفحته في فيسبوك، عندما احتفى بهجوم حماس، غير أن المركز نشر بيانا أكد فيه أنه أوقف الإمام بشكل فوري إلى حين التحقيق في الاتهامات بشأنه.

وقال المركز إنه "لا يجب نقل الكراهية والعنف إلى اليهود والمسلمين في ألمانيا"، مشيرا إلى أنه مؤمن بـ"التعايش المشترك"، لذلك دعا اليهود والمسيحيين وجميع الناس من كل المعتقدات إلى زيارة المسجد.

إصرار على الاحتجاج

ورغم إلغاء التظاهرة، حضر العشرات من سكان ميونخ للصلاة الجماعية، وقال الإمام بنيامين إدريس لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن المنظمين حضروا لأجل إخبار الزوار الذين لا يستخدمون وسائل التواصل بأن الحدث ألغي، لكنهم تفاجؤوا أن العديد من الناس حضروا، 90% منهم مسيحيون، وأصروا على الصلاة الجماعية.

وكان من المتوقع أن تكون الصلاة دون أعلام ولا لافتات ولا شعارات، وجاءت في سياق ضغوطات كبيرة تتعرّض لها المجالس الإسلامية في ألمانيا، التي باتت تُطالب باتخاذ المواقف الرسمية الألمانية، وإلا فهي محسوبة على الإسلاميين وتشجع "الإرهاب".

وكجلّ البلديات الألمانية، أعلنت بلدية ميونخ التضامن مع إسرائيل، وأضاءت ألوان كاتدرائية السيدة العذراء وسط المدينة بألوان العلم الإسرائيلي، فيما تعرّضت مظاهرات داعمة لفلسطين ورافضة للحرب على غزة للحظر المسبق، بحجة "الاحتفاء بالهجمات الإرهابية".

وتدخلت الشرطة بعنف لتفريق عدد من المتظاهرين، رغم أن الداعين لهذه المظاهرات هي جهات معروفة بعملها السلمي، ويوجد إسرائيليون من اليسار في صفوفها، لكن وتحت الضغوط الشديدة وتنامي حركة الاحتجاج إثر ارتفاع عدد الشهداء في غزة، سمحت سلطات ميونخ بعدد من هذه المظاهرات، بشروط متعددة.