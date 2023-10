واشنطن- صوّت الديمقراطيون بالإجماع، إلى جانب 8 نواب من التيار اليميني بالحزب الجمهوري، لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، وقبل التصويت كانت هناك بعض التكهنات بأن الديمقراطيين قد يتدخلون لإنقاذ مكارثي من خلال التصويت لبقائه.

يأتي هذا رغم أن تحرك الإقالة جاء من جانب النائب مات غايتز المؤيد لترامب، ورغم كذلك تنسيق مكارثي مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل الحكومي الأسبوع الماضي، ومنع الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.

ونجحت للمرة الأولى في التاريخ الأميركي محاولة إقالة رئيس مجلس النواب، نتيجة اتفاق الحزب الديمقراطي مع بعض النواب الجمهوريين اليمينيين المتشددين، على الرغم من وقوفهما على طرفي النقيض في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، قال مكارثي إنه ليس مستعدا لتقديم أي تنازلات للديمقراطيين لمساعدته على البقاء في السلطة.

وعقد الديمقراطيون اجتماعا مطولا في مجلس النواب قبل التصويت على إقالة مكارثي، ونهض المشرعون واحدا تلو الآخر ليتحدثوا لدقيقة واحدة بشأن ما يعتقدون وما يجب فعله، وانتقد الديمقراطيون واحدا تلو الآخر سجل رئيس مجلس النواب، وعدم رغبته في الوصول لحلول وسط خلال رئاسته للمجلس.

وقالت النائبة الديمقراطية من ولاية فرجينيا أبيجيل سبانبرجر "أعتقد أن كيفن مكارثي هو من بين أكثر الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي على الإطلاق ممن ليس لديهم مبدأ ولا يمكن الوثوق بهم، وأعتقد أنه يلحق الضرر بهذه المؤسسة وبديمقراطيتنا".

في حين قال النائب الديمقراطي من ماساشوستس ريتشارد نيل، إن "قرار مكارثي بتغيير القواعد المتعلقة بمن يمكنه اقتراح قرار لإقالة المتحدث، والسماح لعضو واحد فقط بالقيام بذلك -وهو تنازل قُدم لمكارثي للحصول على منصب المتحدث في المقام الأول- كان موقفا مكيافيليا، وبمجرد إبرام الصفقة، عليك أن تتحمل العواقب".

تشهد المنافسة السياسية الأميركية حالة غير مسبوقة من الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عجّت واشنطن بالحديث عن اتجاه حفنة من الديمقراطيين لعقد صفقة مع القيادة الجمهورية لحماية رئيس مجلس النواب، وفي النهاية، لم يتحرك أي من الديمقراطيين العاديين لمساعدة مكارثي أو حزبه على الخروج من فوضى من صنعهم.

وفي مشاركة على منصة إكس (X)، عرض حساب الحزب الديمقراطي مشاركة سخر فيها من كيفن مكارثي بإظهاره متعدد الأوجه ومتلونا قبل وبعد إقالته، وهدفت إلى إلقاء اللوم عليه فيما جرى.

وفي حديث للجزيرة نت، أشارت مديرة برنامج التحليلات السياسية التطبيقية بجامعة ولاية ميريلاند، البروفيسورة كانديس توريتو، إلى عدم اندهاشها من ترك الديمقراطيين سفينة كيفن مكارثي تغرق "إنهم فعلوا ذلك حقا، هذا منطقي أيضا، فقد يكون هناك تنسيق وبعض التعاون بين الحزبين في العملية التشريعية، لكن قيادة مجلس النواب سياسية بطبيعتها".

وأضافت توريتو "يراهن الديمقراطيون على أن الأضواء المسلطة على فوضى الحزب الجمهوري ستضعفه في أي استحقاقات انتخابية مقبلة، كما أن الديمقراطيين لن يتحملوا أي لوم على هذا التصويت وهذه الفوضى".

واعتبرت توريتو أن "الأمر سيكون أكثر غرابة إذا صوّت الديمقراطيون لصالح مكارثي، كان بإمكانهم المجادلة بأنهم كانوا يصوتون لإبقاء المنصب شاغرا، وهذا يختلف قليلا عن دعم مكارثي، لكن في النهاية هذه الخطوة معقولة جدا من جانبهم بمعايير السياسة الأميركية".

على الرغم من أن جهود الإطاحة بكيفن مكارثي كانت بتحريض من الجمهوريين اليمينيين، فإن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز حث الديمقراطيين في مجلس النواب على الانضمام إليهم في التصويت ضد رئيس مجلس النواب.

وفي بيان صدر قبل التصويت، أوضح جيفريز منطقه قائلاً إن مكارثي جلب هذا على نفسه باستخدام فترة ولايته القصيرة، كرئيس لمجلس النواب لتلبية احتياجات المتطرفين في حزبه، وأشار إلى 15 جولة من التصويت التي تحمّلها مجلس النواب في يناير/كانون الثاني لاختيار مكارثي رئيسا لمجلس النواب، وهي عملية قدم فيها مكارثي تنازلات للجمهوريين اليمينيين المتطرفين، بما في ذلك السماح لأي عضو بفرض اقتراح إقالة رئيس المجلس.

وبعد الإطاحة بمكارثي، غرد جيفريز أن "الديمقراطيين في مجلس النواب ملتزمون بمسار العمل مع الجمهوريين للتحرك إلى الأمام، نحن ببساطة بحاجة إلى شريك على استعداد للتخلي عن التطرف المتمثل في تيار ماغا MAGA" المؤيد لترامب.

House Democrats are committed to a bipartisan path forward.

We simply need a partner willing to abandon MAGA extremism.

— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 4, 2023