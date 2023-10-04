الدوحة ـ بمرافقه التفاعلية وقضاياه البيئية المطروحة وأنشطته والمبتكرة، ظهر المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" متواكبا مع شعاره "صحراء خضراء.. بيئة أفضل".

المعرض الذي يسعى إلى التصدي لعدة قضايا بيئية وزراعية ذات أهمية عالمية، تم تصميمه بشكل يعطي الزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة والبناء العمراني الحضاري مع لمسات من الطابع القطري، إذ يقدم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي.

وتبرز مرافق المعرض وتصاميمها المختلفة والأشكال الهندسية المميزة التي تجمع بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام والحفاظ على البيئة، دعمها لبيئة أكثر خضرة واستدامة، فضلا عن تسليط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة.

وخلال جولة للجزيرة نت في المعرض أول أيام افتتاحه للجمهور، يظهر الجهد والإبداع المميزان في تشييد مرافق المعرض التي تظهر أعلى معايير البستنة سواء ما يخص المبنى الرئيسي أو المباني الخدمية، وكذلك الحدائق الخارجية والداخلية.

وتبلغ مساحة المعرض نحو 1.7 مليون متر مربع، ضمن حديقة البدع على كورنيش العاصمة الدوحة، ويتوقع المنظمون أن يجذب المعرض 3 ملايين زائر على مدى 6 أشهر.

ويهدف إكسبو الدوحة إلى التصدي لعدة قضايا بيئية وزراعية ذات أهمية عالمية، أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، الأمن الغذائي، الاستدامة البيئية والتغير المناخي، التنوع البيولوجي وتعزيز الابتكارات، والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة.

الأشكال الهندسية

خلال رحلتك في المعرض تبهرك الأشكال الهندسية للمرافق والمباني والحدائق المصاحبة، فالمبنى الرئيسي أو مركز المعرض هو عبارة عن منشأة حديثة ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا لاستضافة أنواع مختلفة من الأحداث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات.

ويوفر مركز المعرض الذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع، فرصا للمشاركين في المعرض لتنظيم فعاليات مختلفة، فضلا عن أنه خيار مثالي للمعارض القصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى أنه بمثابة منصة استثنائية للعارضين ومخططي الأحداث.

ويتميز الجناح الدولي الزوار بأشكاله الهندسية المختلفة والمتناسقة للدول الـ80 المشاركين في المعرض، حيث أبرزت كل دول جمال بيئتها النباتية عبر أزهار ونباتات متناسقة ونادرة.

وتعد أجنحة العارضين الدوليين بتصاميمها الفريدة، والتي تقدر مساحتها بحوالي 150 ألف متر، بمثابة فرصة تسمح للزوار بالتعرف على النباتات من دول مختلفة والمنتخبات الزراعية، وكذلك فن المأكولات وثقافات من العالم أجمع.

وبرز الجناح القطري في المعرض بتصميمه الفريد الذي جذب أنظار الزوار، والمستوحى من البيئة القطرية الصحراوية، والذي يؤكد أنه رغم أن قطر بلد صحراوي، فإنها تقدم أفضل نموذج للدولة الخضراء.

وفي الجهة الأمامية تجد الجناح السعودي بمساحته الضخمة وتصميمه المميز ولونه الأخضر الذي يجسد علم المملكة، فضلا عن الجناح التركي الذي يعرض نباتات مناطق البحر المتوسط، وكذلك الجناح الإيطالي بنباته الفريدة.

وبعيدا عن الأجنحة الدولية، ستكون المدرجات العائلية ملجأ لغالبية زوار المعرض والمكان المثالي لهم مع قدرتها على استضافة ما يصل إلى ألفي مشاهد، فضلا عن كونها في الهواء الطلق، بالإضافة إلى العروض الترفيهية والتعليمية التي تقدم فيها بجانب الأنشطة المناسبة للأطفال والعائلات.

أحدث التقنيات

وبخلاف المدرجات العائلية، يوجد ساحة المدرج الكبير والتي تستوعب نحو 5 آلاف شخص، وهي مخصصة للفعاليات الفنية المصاحبة للمعرض حيث ستستضيف فنانين عالميين وإقليميين مشهورين طوال فترة إكسبو الدوحة، فضلا عن الساحة المخصصة لأعلام الدول المشاركة في الحدث.

ويمنح المعرض ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، حيث تم مراعاة احتياجاتهم في تصميم المرافق من حيث اللافتات الإرشادية ودورات مياه ملائمة وممرات واسعة لسهولة الحركة، بالإضافة إلى مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدل السلالم.

كما يوجد سوق المزارعين المخصص لعرض منتجاتهم، حيث يعرض المشاركون الدوليون منتجاتهم الزراعية من الفواكه والخضروات، وكذلك منطقة خاصة للرعاة، يعرض فيها موضوعات مستوحية من أهداف المعرض.

ويوفر تصميم المعرض أكشاك للطعام في مناطق مختلفة، تتيح للزوار فرصة لتجربة الأطعمة والمشروبات المتنوعة، التي تقدم مجموعة من المأكولات المحلية والعالمية، فضلا عن بازار ثقافي يوفر للزوار رؤية المنتجات الحرفية التقليدية وخاصة الحرف اليدوية من مختلف بلدان العالم المشاركة بالمعرض.

وتتميز الحدائق الداخلية في المعرض باستخدام أحدث التقنيات فضلا عن إقامتها في قباب مع ظروف ودرجات حرارة محكمة للحفاظ عليها وصيانتها، إذ تمكن العارضين من 80 دولة لاستعراض النباتات المختلفة.

المركز البيئي

وتوفر هذه الحدائق الأجواء الملائمة للنباتات والأزهار التي تحتاج إلى درجة حرارة وإضاءة خاصة، حيث يتم استخدام نظام الري الذكي بحيث يتحكم بنسبة الرطوبة، مما يمنح النباتات نسبة المياه اللازمة التي تحتاجها.

ويبرز المركز البيئي ومتحف التنوع البيولوجي في المعرض، اللذان يوفران مساحة مخصصة لعرض العلوم البيئية وعروض وتقنيات الطاقة المتجددة ومشاركة إحصاءات ومعلومات تغير المناخ.

وكذلك الحديقة الصحراوية الكبرى التي تم فيها تصميم العديد من المنصات، مما يمنح الزوار تجربة تفاعلية مبتكرة وفريدة من نوعها، تمكن الزائر من رؤية نتائج تخضير الصحراء، فضلا عن خيم ذات طابع تراثي قطري، مما تمنح تجربة قطرية تقليدية.

كما تعد حديقة المنحوتات واحدة من المناطق المميزة في إكسبو الدوحة، حيث تعد معرضا لمنحوتات مختلفة تمنح الزوار تجربة تفاعلية مميزة في التعرف على البيئة.

وستشكل حدائق المعرض المترامية ومرافقه المختلفة بمثابة جولة استكشافية ملهمة لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، وتعزيز التوعية بأهمية البيئة والاستدامة في قطاع البستنة وتبادل المعرفة والابتكارات في هذا المجال.

أنشطة وفعاليات

وسيصعب على الزوار اكتشاف جميع مرافق المعرض ومعايشة جميع تفاصيله في ظل مساحته الكبيرة، إذ يحتاج الزائر إلى عدة ساعات لعيش تجربة تفاعلية مثيرة في مختلف الأنحاء.

وسيكون الزوار على موعد من أنشطة وفعاليات يومية خاصة في مركز الابتكار الذي يقدم ورش يومية، وكذلك في "عنة" (خيام) إكسبو التي تضم أنشطة وفعاليات مبتكرة، أبرزها رياضة في الطبيعة، وتلاقي الرمل، وتحدى اكولوجيا، وألعاب شعبية قطرية وعالمية، وورش ثقافية.

ويمكن للزوار أيضا المشاركة في "تحدي ديجيتل" في الحديقة الرقمية، والاستمتاع بعروض صحراء خضراء أفضل في الساحة الثقافية، بجانب الاستمتاع بألعاب الحديقة الخضراء والورش البيئية في مدرسة الإكسبو.

أما الأطفال فبجانب الألعاب الترفيهية المخصصة لهم في جنبات المعرض، فإنهم سيكونون على موعد مع حديقة القرآن النباتية، التي تعرض النباتات المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك تعرض مجسما لمنبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- مصنوع من أشجار الأثل.