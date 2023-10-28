صحيفة روسية: حرب غزة تضر بأوكرانيا

يحمل الصراع في الشرق الأوسط تداعيات خطيرة على الوضع الجاري في أوكرانيا بعد أن بدأت الولايات المتحدة بالفعل نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وتخصيص مبالغ إضافية من المساعدات.

ورد ذلك في تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية للكاتب بوغدان لفوفسكي، الذي يقول إن "وسائل الإعلام الغربية خفضت رصدها لمجريات الأحداث في أوكرانيا".

وذكر الكاتب أن واشنطن سلمت إسرائيل أسلحة قد تكون مفيدة جدا للقوات المسلحة الأوكرانية، وانطلقت في تزويد تل أبيب بذخائر الهجوم المباشر المشترك، وقذائف مدفعية عيار 155 مليمترا، ودفعة من سيارات الجيب المدرعة والصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي.

تفضيل أميركي لدعم إسرائيل

وأضاف الكاتب أن البنتاغون يعتزم أيضا إرسال نظامي دفاع جوي من نوع القبة الحديدية إلى إسرائيل. وفي الوقت نفسه، لقي مطلب كييف للحصول على نظام القبة الحديدية منذ فترة طويلة رفضا مستمرا من كل من واشنطن وتل أبيب. وقد برر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا الرفض بخشيته إعادة بيع الأسلحة لإيران.





وقال لفوفسكي إنه "وعلى خلفية الأحداث في الشرق الأوسط، تواجه أوكرانيا صعوبات في تلقي المساعدة المالية"، موضحا أن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو يقول إن" بلاده تواجه صعوبة في تأمين الدعم المالي، وإن الحرب استنزفت قوة الشركاء الغربيين، وأرهقتهم لدرجة جعلتهم يرغبون في نسيانها"، مستشهدا بالسياق السياسي الداخلي في مختلف البلدان والتغيرات الجيوسياسية سببا لذلك.

وذكر الكاتب أن الوضع في الولايات المتحدة صعب للغاية بعد انتقاد الجمهوريين مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل. وفي حين أبدى الجمهوريون استعدادا للموافقة على تقديم المساعدة إلى إسرائيل، وظل تخصيص الأموال لكييف محل تساؤلات.

إجراءات أوكرانية لمواجهة التداعيات السلبية

وفي هذه الأثناء، يواصل فريق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشديد التعبئة بهدف تعويض النقص في الذخيرة عن طريق زيادة القوى البشرية في الجيش. ومنذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصبح تسجيل جميع الطبيبات في الجيش إلزاميا، في حين سمحت وزارة التربية والتعليم بتجنيد الطلاب الذين هم في إجازة دراسية.

ونقل لفوفسكي عن دينيس دينيسوف -الخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي- أن الغرب سيواصل مساعدة أوكرانيا، وأن الصراع في الشرق الأوسط يجذب الاهتمام والموارد أيضا، غير أن أوكرانيا تظل الأداة الأكثر أهمية لاحتواء روسيا ومواجهتها.

وقال دينيسوف إنه "من السذاجة توقع تغير أولويات الغرب، بسبب الوضع في إسرائيل، رغم خفض المساعدات المالية والعسكرية المخصصة لأوكرانيا"، وأضاف أنه "وفي المقابل، سيتم دعم الجيش الأوكراني على مستوى يمكّنه من مواصلة القيام بعملياته العسكرية". ويستبعد دينيسوف إمكانية تنفيذ هجمات أوكرانية مضادة جديدة، إذ ستتخذ القوات المسلحة الأوكرانية في معظم قطاعات الجبهة موقفا دفاعيا.