صحيفة روسية: حزب الله يستطيع إطلاق آلاف الصواريخ يوميا لمدة أشهر

تناولت صحيفة غازيتا الروسية التدخل المحتمل لحزب الله اللبناني في الصراع القائم في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وقالت إنه سيجبر تل أبيب على القتال في 3 جبهات، مما يستنزف مواردها، وسيجبر وحدات من الجيش الإسرائيلي على البقاء على الحدود مع لبنان لأشهر.

ونقلت الصحيفة الروسية عن مجلة فايس الأميركية قولها إن حزب الله يمكنه إطلاق آلاف الصواريخ يوميا على الأراضي الإسرائيلية لأشهر متواصلة، وهو أمر سيجبر العديد من وحدات الجيش الإسرائيلي على البقاء على الحدود مع لبنان، ومنعها من المشاركة في أي عملية غزو لغزة إذا كانت هناك حاجة لها.

مستعد لمواجهة جدية مع إسرائيل

وأضافت غازيتا أن حزب الله يكثف هجماته على المواقع الإسرائيلية على طول الحدود، مما يشير إلى استعداده للدخول في مواجهة جدية مع إسرائيل للمرة الأولى منذ عام 2006.

ونقلت أيضا أن مسؤولا أميركيا ذكر أن حزب الله يستغل "الغموض الإستراتيجي" لإبقاء إسرائيل وحلفائها في حالة استعداد بشأن احتمال تدخله في القتال بعد شن عملية برية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مضيفا أن الهجمات الأولية لا تقارن بما يستطيع حزب الله فعله إذا قرر التدخل في الحرب بشكل كامل.

وقالت إن حزب الله قوة عسكرية متكاملة تمتلك 150 ألف صاروخ، وهي أكثر فاعلية من الأسلحة المتاحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. وفي حال تدخل حزب الله بشكل كامل في الحرب، فإنه قادر على إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل يوميا لمدة أشهر متواصلة.

3 جبهات في وقت واحد

وأشارت غازيتا إلى أن مصدرا في الجيش الإسرائيلي قال إن مواجهة حزب الله ستتطلب غزوا بريا واسع النطاق واحتلال جزء كبير من لبنان، مضيفا أن إسرائيل تحارب حاليا على جبهة ونصف الجبهة، وهذا أحد أسباب نجاح عملية حماس في السابع من الشهر الجاري، مشددا على أن الغزو البري لغزة سيكون طويل الأمد، مما يستلزم الحصول على قوات أكثر مما تستخدمه إسرائيل. ومع ذلك، إذا بدأت الحرب، فهناك خطر حدوث انتفاضة كبرى في الضفة الغربية، وإذا انضم حزب الله إلى الحرب، سيزداد عدد الجبهات المفتوحة.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "3 جبهات في معركة مفتوحة سوف تستنزف مواردنا".

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يكشف عن خطط للتدخل منذ بداية الصراع، وأن مصدرا أمنيا لبنانيا قال إن نصر الله يعلم أن ما قد يفعله حزب الله يقض مضجع إسرائيل التي تريد التركيز على حماس وقطاع غزة.